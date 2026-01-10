Barcelona y Real Madrid se ven las caras por la final de la Supercopa de España

El primer título del año en España lo definirán el FC Barcelona ante el Real Madrid en Arabia Saudita. Ambos equipos se metieron a la final de la Supercopa (2:00 p.m.) en el King Abdullah Sport de Yeda intentarán quedarse con la corona tras dejar en el camino al Athletic Club y al Atlético Madrid, respectivamente.

Ambos elencos esperarán hasta el último momento a sus figuras. Por parte de los catalanes, el técnico Hansi Flick no dio detalles si incluirá o no a Lamine Yamal, suplente en las semifinales.

“Lamine puede empezar. Todos están listos para salir de inicio o ser suplentes”, dijo en un inicio Flick, quien anhela repetir el plato obtenido el año pasado a manos, precisamente ante su rival de turno.

“Si ganamos nos da mucha confianza. Siempre pensamos en positivo. Queremos demostrar nuestro mejor nivel. Tengo buena sensación con el equipo. Lo que haga el Madrid, no es mi trabajo”, añadió el alemán.

En tienda madridista, Xabi Alonso tampoco dio pistas sobre Kylian Mbappé. El atacante francés sufrió una lesión que lo alejó del campo por varios días y recién se ha unido junto al resto de sus compañeros en Arabia Saudí. Eso sí, no precisaron si tendrá o no opciones de ser titular hoy.

“Está mucho mejor, ha entrenado y las sensaciones son buenas. Las opciones para poder jugar son las mismas que todos los que están”, dijo el español que además mantiene otras dudas como la del defensor Antonio Rüdiger y el atacante brasileño Rodrygo. Marco Asensio logró recuperarse y estará dentro del once titular.