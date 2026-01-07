HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Avión de Latam sufrió explosión de llantas tras aterrizaje en Atlanta
Avión de Latam sufrió explosión de llantas tras aterrizaje en Atlanta     Avión de Latam sufrió explosión de llantas tras aterrizaje en Atlanta     Avión de Latam sufrió explosión de llantas tras aterrizaje en Atlanta     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Deportes

¿Cuándo juega Barcelona la final de la Supercopa de España 2026? Fecha, hora y canal del partido

Barcelona clasificó a la final de la Supercopa de España 2026 y espera a su rival. Conoce cuándo será la gran final de la competición.

¿Cuándo juega Barcelona la final de la Supercopa de España 2026? Foto: Barcelona/Composición LR
¿Cuándo juega Barcelona la final de la Supercopa de España 2026? Foto: Barcelona/Composición LR

Barcelona superó cómodamente al Athletic Club por un marcador de 5-0 en las semifinales de la Supercopa de España 2026. Los goles llegaron gracias a Ferran Torres, Fermín López, Roony Bardghi y Raphinha (2). El encuentro fue de trámite sencillo para el conjunto 'culé', quien no pasó ningún apuro durante todo el encuentro. El equipo, en general, tuvo un gran rendimiento y con este resultado, dejaron atrás al Athletic, despidiéndose del torneo con una dura derrota.

Luego de vencer al conjunto de Bilbao, los dirigidos por Hansi Flick clasificaron a la gran final y esperan cómodamente a su rival, quien saldrá del encuentro entre Atlético Madrid y Real Madrid. Cualquiera de los dos equipos será un duro oponente para el Barcelona, debido a que, si bien pudieron ganar tranquilamente al Athletic, el poderío y la plantilla que poseen los de Madrid, son superiores.

PUEDES VER: Roberto Mosquera encontró equipo en primera: DT peruano dirigirá a tradicional club tras descender con Alianza Universidad

lr.pe

¿Cuándo jugará Barcelona la final de la Supercopa de España 2026?

La gran final de la Supercopa de España se jugará el domingo 11 de enero a las 2:00 p. m. Si deseas ver la gran final, los canales encargados de transmitir el encuentro serán América TV (canal 4) y Movistar TV (canal 3). De igual forma, por las plataformas de América tv Go y Movistar TV App, se podrá visualizar este enfrentamiento.

Recordemos que pueden seguir la cobertura a través de La República Deportes, medio que llevará el minuto a minuto, sobre todas las incidencias del partido.

PUEDES VER: Alianza Atlético apuesta por jugadores del ascenso argentino: los fichajes extranjeros del Vendaval para el 2026

lr.pe

Posible rival de Barcelona en la final de la Supercopa de España 2026

El rival de Barcelona saldrá de la otra llave, la cual disputarán Atlético Madrid y Real Madrid. Este 'derbi' madrileño significará mucho más que un enfrentamiento, ya que, se están jugando el pase a la final y la opción de sumar un nuevo título a sus vitrinas. El año irregular que vienen teniendo ambas instituciones, los obliga a conseguir el trofeo de este torneo.

Notas relacionadas
Barcelona goleó al Athletic Club y clasificó a la final de la Supercopa de España 2026

Barcelona goleó al Athletic Club y clasificó a la final de la Supercopa de España 2026

LEER MÁS
Alineaciones Real Madrid contra Atlético de Madrid: formaciones probables por la Supercopa de España

Alineaciones Real Madrid contra Atlético de Madrid: formaciones probables por la Supercopa de España

LEER MÁS
Real Madrid - Atlético Madrid: día, hora y canal de TV para ver la semifinal de la Supercopa de España

Real Madrid - Atlético Madrid: día, hora y canal de TV para ver la semifinal de la Supercopa de España

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jorge Fossati recordó a la prensa colombiana la suspensión de Rodrigo Ureña en Universitario: "Fue denunciado sin ninguna prueba"

Jorge Fossati recordó a la prensa colombiana la suspensión de Rodrigo Ureña en Universitario: "Fue denunciado sin ninguna prueba"

LEER MÁS
Alianza Lima - Independiente: fecha, hora y canal de TV para ver el partido de los blanquiazules en la Serie Río de La Plata 2026

Alianza Lima - Independiente: fecha, hora y canal de TV para ver el partido de los blanquiazules en la Serie Río de La Plata 2026

LEER MÁS
Roberto Mosquera encontró equipo en primera: DT peruano dirigirá a tradicional club tras descender con Alianza Universidad

Roberto Mosquera encontró equipo en primera: DT peruano dirigirá a tradicional club tras descender con Alianza Universidad

LEER MÁS
Barcelona goleó al Athletic Club y clasificó a la final de la Supercopa de España 2026

Barcelona goleó al Athletic Club y clasificó a la final de la Supercopa de España 2026

LEER MÁS
Luis Advíncula revela el fuerte motivo por el que deja Boca Juniors para volver al Perú: "Estoy pasando un momento familiar complicado"

Luis Advíncula revela el fuerte motivo por el que deja Boca Juniors para volver al Perú: "Estoy pasando un momento familiar complicado"

LEER MÁS
Luis Advíncula le pone fin a su ciclo en Boca Juniors: el 'Rayo' tiene un acuerdo para reforzar a Alianza Lima

Luis Advíncula le pone fin a su ciclo en Boca Juniors: el 'Rayo' tiene un acuerdo para reforzar a Alianza Lima

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cusco descarta alarma por influenza AH3N2 y prepara plan ante posible incremento de casos desde mayo

Partido Barcelona vs Athletic Club EN VIVO HOY por la Supercopa de España: ¡golazo de Raphinha!

PSG vs Olympique Marsella EN VIVO: hora y canal del partido por la final de la Supercopa de Francia

Deportes

Partido Barcelona vs Athletic Club EN VIVO HOY por la Supercopa de España: ¡golazo de Raphinha!

PSG vs Olympique Marsella EN VIVO: hora y canal del partido por la final de la Supercopa de Francia

Paolo Guerrero reveló el número que usará en Alianza Lima tras la salida de Hernán Barcos: "Yo quería elegir algo muy simbólico"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plancha presidencial de Avanza País en riesgo: JEE resolverá tacha por ingresos declarados de José Williams

Investigaciones de muertes en las protestas son enviados a fiscalías que no conocen los casos

Banda de narcotraficantes brasileña se arraiga en zona fronteriza de Ucayali

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025