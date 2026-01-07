¿Cuándo juega Barcelona la final de la Supercopa de España 2026? Fecha, hora y canal del partido

Barcelona superó cómodamente al Athletic Club por un marcador de 5-0 en las semifinales de la Supercopa de España 2026. Los goles llegaron gracias a Ferran Torres, Fermín López, Roony Bardghi y Raphinha (2). El encuentro fue de trámite sencillo para el conjunto 'culé', quien no pasó ningún apuro durante todo el encuentro. El equipo, en general, tuvo un gran rendimiento y con este resultado, dejaron atrás al Athletic, despidiéndose del torneo con una dura derrota.

Luego de vencer al conjunto de Bilbao, los dirigidos por Hansi Flick clasificaron a la gran final y esperan cómodamente a su rival, quien saldrá del encuentro entre Atlético Madrid y Real Madrid. Cualquiera de los dos equipos será un duro oponente para el Barcelona, debido a que, si bien pudieron ganar tranquilamente al Athletic, el poderío y la plantilla que poseen los de Madrid, son superiores.

¿Cuándo jugará Barcelona la final de la Supercopa de España 2026?

La gran final de la Supercopa de España se jugará el domingo 11 de enero a las 2:00 p. m. Si deseas ver la gran final, los canales encargados de transmitir el encuentro serán América TV (canal 4) y Movistar TV (canal 3). De igual forma, por las plataformas de América tv Go y Movistar TV App, se podrá visualizar este enfrentamiento.

Recordemos que pueden seguir la cobertura a través de La República Deportes, medio que llevará el minuto a minuto, sobre todas las incidencias del partido.

Posible rival de Barcelona en la final de la Supercopa de España 2026

El rival de Barcelona saldrá de la otra llave, la cual disputarán Atlético Madrid y Real Madrid. Este 'derbi' madrileño significará mucho más que un enfrentamiento, ya que, se están jugando el pase a la final y la opción de sumar un nuevo título a sus vitrinas. El año irregular que vienen teniendo ambas instituciones, los obliga a conseguir el trofeo de este torneo.