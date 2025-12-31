HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Kylian Mbappé será baja en el Real Madrid por una lesión en la rodilla izquierda

Peligra participación del atacante francés en la Supercopa de España. Técnico Xabi Alonso está preocupado.

Kylian Mbappé es baja en el Real Madrid.
Kylian Mbappé es baja en el Real Madrid. | AFP

¡Malas noticias para el Real Madrid en este primer capítulo del año! El atacante francés Kylian Mbappé se perderá el estreno de la temporada de LaLiga ante el Real Betis debido a una lesión en la rodilla izquierda, detectada tras ser sometido una resonancia magnética, informó ayer el club blanco en sus redes sociales.

Según el parte médico, al francés se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla derecha, con lo que queda “pendiente de evolución”. Para algunos especialistas, su recuperación podría tardar un par de semanas, por lo que peligra su participación en la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético Madrid en el King Abdullah Sports City de Arabia Saudita este jueves 8 de enero.

En total, Mbappé, que ha firmado un inicio de temporada excepcional, lleva ya 73 goles anotados en 83 partidos con el Real Madrid, todavía a años luz de las cifras de su ídolo Cristiano Ronaldo, máximo goleador del equipo con 450 dianas en 438 partidos.

En esta campaña, Mbappé ha salvado en numerosas ocasiones a sus compañeros con 18 goles y 4 asistencias en 18 jornadas de LaLiga española, una baja muy sensible su entrenador Xabi Alonso, muy cuestionado en las últimas semanas.

Pero no es la única mala noticia que llega hasta la capital española. De acuerdo con el comunicado publicado por el cuadro madridista, Éder Militao y Trent Alexander-Arnold también permanecen fuera de la convocatoria para este primer duelo de LaLiga en el 2026.

Por lo que Xabi ha complicado el armado defensivo. Esta triple baja coincide con el inicio de un tramo exigente de la temporada, lo que obliga al club a ajustar la planificación prevista para los primeros meses del año.

