Real Madrid venció 2-1 al Atlético Madrid y jugará la definición de la Supercopa de España ante el FC Barcelona

El primer título del año en España la definirán el FC Barcelona ante el Real Madrid, en un nuevo clásico. Antes el conjunto catalán dejó en el camino al Athletic Club en semifinales (5-0) y ayer fue el turno por parte de los dirigidos por Xabi Alonso, quienes eliminaron en esta Supercopa al Atlético Madrid con un ajustado 2-1 en el estadio King Abdullah Sport City de Yeda, Arabia Saudí.

Arrancando el compromiso se cobró una falta en tres cuartos de cancha que terminó en gol. Frente al esférico se paró Federico Valverde (2’), quien sacó un brutal derechazo que dejó sin reacción al golero Jan Oblak. Este tanto hizo recordar a muchos el que lateral izquierdo Roberto Carlos marcó en un amistoso que disputó Brasil contra Francia en 1997.

Esto ‘golpeó’ al elenco “Colchonero” que no tuvo reacción y buscó el arco contrario con remates sin mayor peligro.

Para el complemento Simeone movió su banca, pero nada pudo hacer para evitar el 2-0 parcial anotado por Rodrygo (55’) previa asistencia del “Parajito” Valverde. El Atlético casi de inmediato encontró la igualdad con un cabezazo de Alexander Sorloth (58’) y pese a los intentos, el 2-1 no se movió y el Real Madrid tiene la oportunidad de cobrarse una revancha ante el Barcelona, quien le ganó la definición el año pasado.