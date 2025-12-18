HOYSuscripcion LR Focus

Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2
Deportes

DT de 2 de Mayo califica de histórico a Alianza Lima en la Copa Libertadores, pero no lo asusta: "No hay nada que temer"

Eduardo Ledesma aseguró que será lindo enfrentar a Alianza Lima en la fase previa de la Copa Libertadores y lo comparó con equipos de gran envergadura en Paraguay, como Olimpia y Cerro Porteño.

DT de 2 de Mayo conversará con el presidente para definir la localía ante Alianza Lima. Foto: composición LR
DT de 2 de Mayo conversará con el presidente para definir la localía ante Alianza Lima. Foto: composición LR

Alianza Lima se enfrentará a 2 de Mayo en la fase previa de la Copa Libertadores 2026. El primer gran reto del equipo de Pablo Guede será el elenco paraguayo, el cual debuta en esta clase de competencias a nivel internacional. Después de conocer a su rival, el entrenador Eduardo Ledesma se pronunció y dejó en claro que no le asusta enfrentar a Alianza, al cual considera un club histórico del continente.

Además, señaló que el enfrentamiento ante los blanquiazules será lindo y lo comparó a los cruces que ha tenido a lo largo de la temporada ante Olimpia, Libertad o Cerro Porteño. Finalmente, habló sobre dónde se llevará el duelo ante Alianza Lima.

PUEDES VER: Alianza Lima vs. 2 de Mayo: rival confirmado en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

lr.pe

DT de 2 de Mayo resaltó el papel de Alianza Lima en Copa Libertadores

"Era uno de los rivales que sabíamos que podía tocarnos. La verdad es un lindo rival, me parece espectacular porque es un histórico de Copa Libertadores, un grande de Perú. Va a ser muy lindo realmente. Imagínate llevar este rival a Pedro Juan Caballero, va a ser una atracción total", declaró para Monumental AM 1080.

Asimismo, enfatizó en que se prepararán de la mejor manera para afrontar este duelo. Eso sí, aseguró que no hay que temer porque ya están acostumbrados a enfrentar a esta clase de rivales en la liga paraguaya.

"Creo que es un rival muy lindo de enfrentar, linda experiencia, vamos a tratar de prepararnos de la mejor manera para ese día del partido. Nosotros estamos optimistas. Alianza es como jugar contra Libertad, Olimpia o Cerro Porteño. Acá también estamos acostumbrados a jugar contra ellos así que no hay nada que temer", complementó.

PUEDES VER: Millonarios no pagaría la cláusula completa por Rodrigo Ureña: el monto que Universitario recibiría por el jugador

lr.pe

DT de 2 de Mayo contó dónde jugarán ante Alianza Lima

En cuanto al escenario del partido, el entrenador Eduardo Ledesma señaló que charlará con el presidente para definir dónde hará de local 2 de Mayo, aunque confía en que el encuentro se juegue en el Estadio Río Parapití, situado en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

"Seguramente lo hablaré con el presidente, las obras están muy avanzadas y ojalá lleguemos a tiempo para eso con el fin que podamos llevar ese partido tan lindo a la ciudad de Pedro Juan", concluyó.

