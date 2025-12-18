Alianza Lima se enfrentará a 2 de Mayo en la fase previa de la Copa Libertadores 2026. El primer gran reto del equipo de Pablo Guede será el elenco paraguayo, el cual debuta en esta clase de competencias a nivel internacional. Después de conocer a su rival, el entrenador Eduardo Ledesma se pronunció y dejó en claro que no le asusta enfrentar a Alianza, al cual considera un club histórico del continente.

Además, señaló que el enfrentamiento ante los blanquiazules será lindo y lo comparó a los cruces que ha tenido a lo largo de la temporada ante Olimpia, Libertad o Cerro Porteño. Finalmente, habló sobre dónde se llevará el duelo ante Alianza Lima.

DT de 2 de Mayo resaltó el papel de Alianza Lima en Copa Libertadores

"Era uno de los rivales que sabíamos que podía tocarnos. La verdad es un lindo rival, me parece espectacular porque es un histórico de Copa Libertadores, un grande de Perú. Va a ser muy lindo realmente. Imagínate llevar este rival a Pedro Juan Caballero, va a ser una atracción total", declaró para Monumental AM 1080.

Asimismo, enfatizó en que se prepararán de la mejor manera para afrontar este duelo. Eso sí, aseguró que no hay que temer porque ya están acostumbrados a enfrentar a esta clase de rivales en la liga paraguaya.

"Creo que es un rival muy lindo de enfrentar, linda experiencia, vamos a tratar de prepararnos de la mejor manera para ese día del partido. Nosotros estamos optimistas. Alianza es como jugar contra Libertad, Olimpia o Cerro Porteño. Acá también estamos acostumbrados a jugar contra ellos así que no hay nada que temer", complementó.

DT de 2 de Mayo contó dónde jugarán ante Alianza Lima

En cuanto al escenario del partido, el entrenador Eduardo Ledesma señaló que charlará con el presidente para definir dónde hará de local 2 de Mayo, aunque confía en que el encuentro se juegue en el Estadio Río Parapití, situado en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

"Seguramente lo hablaré con el presidente, las obras están muy avanzadas y ojalá lleguemos a tiempo para eso con el fin que podamos llevar ese partido tan lindo a la ciudad de Pedro Juan", concluyó.