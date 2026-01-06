Jesús Castillo sobre campeonar con Alianza Lima en el último año de Paolo Guerrero: "Sería un gran regalo"
El mediocampista de Alianza Lima, se refirió acerca del último año de Paolo Guerrero como profesional y del objetivo que tiene el club por campeonar.
Jesús Castilo se ha vuelto uno de los referentes de Alianza Lima en los últimos años. El futbolista 'blanquiazul' se ha convertido en pieza importante del club, ya que, siempre ha mostrado un nivel parejo en todas las temporadas. Justamente, este año será uno de los pocos futbolistas que se mantengan en el club, por varios años consecutivos, donde buscará romper la mala racha y lograr el ansiado título este 2026.
El futbolista de 29 años, indicó al medio Jax Latin Media, que tienen el objetivo de campeonar esta temporada, y habló sobre una posible obligación de ganar el título debido a que será el último año de Paolo Guerrero como futbolista profesional. "Sería un buen regalo para Paolo por todo lo que le dio al Perú”, indicó el mediocampista.
Jesús Castillo se refirió sobre campeonar con Alianza Lima
El volante 'íntimo' aseguró que el equipo está mentalizado en lograr el objetivo a fin de año y que están trabajando duro para darle una alegría a todos sus hinchas. “El grupo está trabajando bien, todos están mentalizados para un solo objetivo”, declaró el futbolista de Alianza Lima para la prensa.
Tengamos en cuenta que la temporada pasada, el centrocampista disputó 31 partidos de manera oficial con camiseta 'blanquiazul'. Estos encuentros se consideran Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Los números que dejó 'Casti' fue de un gol y dos asistencias en todo el año.
¿En qué equipos ha jugado Jesús Castillo?
Jesús Castillo, hasta el momento, solo ha jugado en 2 clubes a nivel profesional. Si bien, el mediocampista realizó las categorías menores en Alianza Lima, debutó en primera división en Cantolao. Luego de 6 temporadas, volvió al equipo 'blanquiazul' donde disputará su cuarto año de manera consecutiva.
- Cantolao (2017 - 2022)
- Alianza Lima (2023 - actualidad)