HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
🔴 DONALD TRUMP EN VIVO HOY: CONFERENCIA DE PRENSA EN ESPAÑOL
🔴 DONALD TRUMP EN VIVO HOY: CONFERENCIA DE PRENSA EN ESPAÑOL     🔴 DONALD TRUMP EN VIVO HOY: CONFERENCIA DE PRENSA EN ESPAÑOL     🔴 DONALD TRUMP EN VIVO HOY: CONFERENCIA DE PRENSA EN ESPAÑOL     
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

JEE SACA A VIZCARRA Y LA CAMPAÑA ELECTORAL ENTRA EN GUERRA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Deportes

Jesús Castillo sobre campeonar con Alianza Lima en el último año de Paolo Guerrero: "Sería un gran regalo"

El mediocampista de Alianza Lima, se refirió acerca del último año de Paolo Guerrero como profesional y del objetivo que tiene el club por campeonar.

Jesús Castillo se refirió sobre campeonar con Alianza Lima en el 2026. Foto: Alianza Lima
Jesús Castillo se refirió sobre campeonar con Alianza Lima en el 2026. Foto: Alianza Lima

Jesús Castilo se ha vuelto uno de los referentes de Alianza Lima en los últimos años. El futbolista 'blanquiazul' se ha convertido en pieza importante del club, ya que, siempre ha mostrado un nivel parejo en todas las temporadas. Justamente, este año será uno de los pocos futbolistas que se mantengan en el club, por varios años consecutivos, donde buscará romper la mala racha y lograr el ansiado título este 2026.

El futbolista de 29 años, indicó al medio Jax Latin Media, que tienen el objetivo de campeonar esta temporada, y habló sobre una posible obligación de ganar el título debido a que será el último año de Paolo Guerrero como futbolista profesional. "Sería un buen regalo para Paolo por todo lo que le dio al Perú”, indicó el mediocampista.

PUEDES VER: Melgar confirmó rival para la Tarde Rojinegra: Macará de Ecuador jugará en partido de presentación del Dominó

lr.pe

Jesús Castillo se refirió sobre campeonar con Alianza Lima

El volante 'íntimo' aseguró que el equipo está mentalizado en lograr el objetivo a fin de año y que están trabajando duro para darle una alegría a todos sus hinchas. “El grupo está trabajando bien, todos están mentalizados para un solo objetivo”, declaró el futbolista de Alianza Lima para la prensa.

Tengamos en cuenta que la temporada pasada, el centrocampista disputó 31 partidos de manera oficial con camiseta 'blanquiazul'. Estos encuentros se consideran Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Los números que dejó 'Casti' fue de un gol y dos asistencias en todo el año.

PUEDES VER: Cusco FC asegura a sus figuras para pelear en la Liga 1 y Copa Libertadores 2026

lr.pe

¿En qué equipos ha jugado Jesús Castillo?

Jesús Castillo, hasta el momento, solo ha jugado en 2 clubes a nivel profesional. Si bien, el mediocampista realizó las categorías menores en Alianza Lima, debutó en primera división en Cantolao. Luego de 6 temporadas, volvió al equipo 'blanquiazul' donde disputará su cuarto año de manera consecutiva.

  • Cantolao (2017 - 2022)
  • Alianza Lima (2023 - actualidad)
Notas relacionadas
Alianza Lima - Independiente: fecha, hora y canal de TV para ver el partido de los blanquiazules en la Serie Río de La Plata 2026

Alianza Lima - Independiente: fecha, hora y canal de TV para ver el partido de los blanquiazules en la Serie Río de La Plata 2026

LEER MÁS
Alianza Lima sacude el mercado peruano y le arrebata joven figura a Universitario para la Liga 3: "Contrato por 2 años"

Alianza Lima sacude el mercado peruano y le arrebata joven figura a Universitario para la Liga 3: "Contrato por 2 años"

LEER MÁS
Pretemporada de Alianza Lima 2026: últimas noticias del club blanquiazul en sus primeros días de entrenamientos

Pretemporada de Alianza Lima 2026: últimas noticias del club blanquiazul en sus primeros días de entrenamientos

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sporting Cristal recupera a un canterano, pero dejará ir a 4 para la pretemporada 2026

Sporting Cristal recupera a un canterano, pero dejará ir a 4 para la pretemporada 2026

LEER MÁS
Pedro García confía en que Sekou Gassama la romperá en la Liga 1 y lo comparó con jugador de Alianza Lima: "Va a hacer la diferencia"

Pedro García confía en que Sekou Gassama la romperá en la Liga 1 y lo comparó con jugador de Alianza Lima: "Va a hacer la diferencia"

LEER MÁS
Alianza Lima - Independiente: fecha, hora y canal de TV para ver el partido de los blanquiazules en la Serie Río de La Plata 2026

Alianza Lima - Independiente: fecha, hora y canal de TV para ver el partido de los blanquiazules en la Serie Río de La Plata 2026

LEER MÁS
Sebastián Britos revela por qué volvió al Perú tras su salida de Universitario y admite: "Me sorprendió no continuar"

Sebastián Britos revela por qué volvió al Perú tras su salida de Universitario y admite: "Me sorprendió no continuar"

LEER MÁS
Barcelona - Athletic Club: día, hora y canal de TV para ver la semifinal de la Supercopa de España

Barcelona - Athletic Club: día, hora y canal de TV para ver la semifinal de la Supercopa de España

LEER MÁS
Partidos de hoy, 6 de enero del 2026: horarios y canales de tv para ver fútbol en vivo y en directo

Partidos de hoy, 6 de enero del 2026: horarios y canales de tv para ver fútbol en vivo y en directo

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rick Harrison, estrella de 'El precio de la historia', se casó por cuarta vez en Las Vegas y planea luna de miel en Cancún

¿Cómo inscribirse al servicio militar obligatorio en Perú? Requisitos, pasos y documentos que necesitas

El Pentágono asegura que casi 200 soldados participaron en operativo en Caracas que logró la captura de Maduro

Deportes

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones del fútbol peruano para el inicio de temporada

Barcelona - Athletic Club: día, hora y canal de TV para ver la semifinal de la Supercopa de España

Pretemporada de Alianza Lima 2026: últimas noticias del club blanquiazul en sus primeros días de entrenamientos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Abogados colegiados pagarán 11 mil soles para que puedan postular como representante ante el JNE

Fiscalía recupera más de S/2 millones en inmuebles vinculados a la cúpula de Sendero Luminoso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025