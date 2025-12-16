HOYSuscripcion LR Focus

Fabio Gruber alcanzó exorbitante valor tras debutar con la selección peruana: ahora cuesta más que Renato Tapia

El defensor central tuvo su debut con la selección peruana y su valor de mercado está yendo en ascenso.

Fabio Gruber superó en valor de mercado a Renato Tapia. Foto: Composición LR
Fabio Gruber superó en valor de mercado a Renato Tapia. Foto: Composición LR

Fabio Gruber viene siendo titular indiscutible en el Núremberg y ahora, convocado en la selección peruana. Las buenas actuaciones del defensor, no han pasado desapercibidas, ya que, el portal Transfermarkt dio a conocer el nuevo valor de mercado que tiene el central, superando a algunos futbolistas de la 'bicolor', uno de ellos: Renato Tapia.

A través de sus redes oficiales, el portal compartió una publicación destacando al peruano, quien subió de un valor de 1,5 a 2 millones de euros. Esto lo posiciona como uno de los futbolistas mejor valorados en la selección nacional. Renato Tapia, quien es uno de los capitanes y futbolistas más experimentados del plantel, tiene un valor de 1,80 millones de euros.

larepublica.pe

PUEDES VER: Lista de convocados de la selección peruana: Safap reveló nómina para el amistoso ante Bolivia en Chincha

lr.pe

El nuevo valor de Fabio Gruber tras debutar con la selección peruana

Teniendo en cuenta el presente del peruano-alemán, Gruber viene disputando una mejor liga que varios de sus compatriotas. Por ejemplo, Renato Tapia, quien está jugando actualmente en Emiratos Árabes, una liga de menor nivel a comparación de donde estaba anteriormente como España y Países Bajos. Estos factores han hecho que los nuevos valores del equipo puedan ser mejor valorizados a nivel mundial.

El debutar con la selección le da un valor extra al futbolista profesional y la edad de Gruber lo favorece, dado que, su valor puede seguir incrementando. "Fabio Gruber subió nuevamente su valor de mercado tras la actualización de Transfermarkt a la 2.Bundesliga. El defensor de la Selección Peruana y del Núremberg es uno de los jugadores nacionales mejor cotizados", mencionó el portal especializado.

PUEDES VER: Aparece un nuevo candidato para ser DT de la selección peruana: Eduardo Domínguez habría sido buscado por la FPF tras campeonar en Argentina

lr.pe

¿Cómo le está yendo a Fabio Gruber esta temporada?

El defensor de 23 años viene completando una temporada destacando en la segunda división del fútbol alemán. Hasta el momento, ha disputado 17 partidos entre 2.Bundesliga y Copa de Alemania. Tengamos en cuenta que el central suele llevar la cinta de capitán en su equipo de manera constante.

Las raíces peruanas y el buen presente, lo llevaron a ser convocado a la 'bicolor'. Recordemos que el central hizo su debut en la derrota 2-1 ante Chile. Si bien no fue el resultado esperado, pudo disputar todos los minutos del encuentro.

