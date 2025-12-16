Fabio Gruber viene siendo titular indiscutible en el Núremberg y ahora, convocado en la selección peruana. Las buenas actuaciones del defensor, no han pasado desapercibidas, ya que, el portal Transfermarkt dio a conocer el nuevo valor de mercado que tiene el central, superando a algunos futbolistas de la 'bicolor', uno de ellos: Renato Tapia.

A través de sus redes oficiales, el portal compartió una publicación destacando al peruano, quien subió de un valor de 1,5 a 2 millones de euros. Esto lo posiciona como uno de los futbolistas mejor valorados en la selección nacional. Renato Tapia, quien es uno de los capitanes y futbolistas más experimentados del plantel, tiene un valor de 1,80 millones de euros.

El nuevo valor de Fabio Gruber tras debutar con la selección peruana

Teniendo en cuenta el presente del peruano-alemán, Gruber viene disputando una mejor liga que varios de sus compatriotas. Por ejemplo, Renato Tapia, quien está jugando actualmente en Emiratos Árabes, una liga de menor nivel a comparación de donde estaba anteriormente como España y Países Bajos. Estos factores han hecho que los nuevos valores del equipo puedan ser mejor valorizados a nivel mundial.

El debutar con la selección le da un valor extra al futbolista profesional y la edad de Gruber lo favorece, dado que, su valor puede seguir incrementando. "Fabio Gruber subió nuevamente su valor de mercado tras la actualización de Transfermarkt a la 2.Bundesliga. El defensor de la Selección Peruana y del Núremberg es uno de los jugadores nacionales mejor cotizados", mencionó el portal especializado.

¿Cómo le está yendo a Fabio Gruber esta temporada?

El defensor de 23 años viene completando una temporada destacando en la segunda división del fútbol alemán. Hasta el momento, ha disputado 17 partidos entre 2.Bundesliga y Copa de Alemania. Tengamos en cuenta que el central suele llevar la cinta de capitán en su equipo de manera constante.

Las raíces peruanas y el buen presente, lo llevaron a ser convocado a la 'bicolor'. Recordemos que el central hizo su debut en la derrota 2-1 ante Chile. Si bien no fue el resultado esperado, pudo disputar todos los minutos del encuentro.