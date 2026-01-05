Luis Ramos se rinde a Paolo Guerrero en la pretemporada con Alianza Lima: "Tenía el sueño de jugar al lado de mi ídolo"

Alianza Lima refuerza el ataque con atractivas incorporaciones, tras una temporada pasada bastante irregular en Liga 1 y en Copa Sudamericana. El popular club de La Victoria quiere recuperar la 'corona' del fútbol peruano y dar el golpe en la Copa Libertadores. Por este motivo, anunciaron el fichaje de Luis Ramos. El '9', procedente de América de Cali, cumplió su sueño. "Paolo es mi ídolo", declaró en Wilax.

El joven delantero de 26 años le dará frescura al once titular y compartirá el ataque con su ídolo Paolo Guerrero. El entrenador Pablo Guedes, dependiendo del rival y el contexto, podría plasmar un 1-4-4-2 o un 1-3-5-2 para que jueguen juntos en la cancha.

¿Qué dijo Luis Ramos sobre Paolo Guerrero en la pretemporada con Alianza Lima?

Luis Ramos no pudo ocultar su emoción al compartir equipo con Paolo Guerrero e incluso reveló que fue la razón para fichar por Alianza Lima. “Fue una de las cosas por las que pude tomar la decisión de poder venir; poder aprender mucho de él también. Tenía el sueño de poder jugar al lado de mi ídolo y creo que hoy en día es un sueño cumplido para mí también”, declaró en Wilax TV.

Asimismo, comentó los objetivos que desea cumplir en Alianza Lima. "Aportar dentro y fuera del campo con goles, como siempre lo he hecho en todos los clubes que he estado. Tratar de jugar la mayor cantidad de partidos y salir goleador. Gracias a Dios me ha tocado salir goleador en todos los equipos en los que he estado y estoy con muchas de campeonar”, sentenció.

Partidos de Alianza Lima en el 2026

En los próximos días, los dirigidos por Pablo Guede partirán hacia territorio uruguayo para afrontar la Serie Río de La Plata. En dicho certamen internacional afrontarán 3 amistosos.

Alianza Lima vs Independiente | sábado 10 de enero | 7.00 p. m.

| sábado 10 de enero | 7.00 p. m. Alianza Lima vs Unión de Santa Fe | miércoles 14 de enero | 4.15 p. m.

| miércoles 14 de enero | 4.15 p. m. Alianza Lima vs Colo Colo | domingo 18 de enero | 7.00 p. m.

¿Contra qué club jugará Alianza Lima en Copa Libertadores?

El sorteo para la fase previa de la Copa Libertadores 2026 determinó que el primer rival de los victorianos será el club 2 de Mayo, de Paraguay. En caso de superar dicha llave, se medirá a Sporting Cristal.