HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONU discute situación de Venezuela EN VIVO
ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     ONU discute situación de Venezuela EN VIVO     
EN VIVO

Tachas rechazadas, partidos en crisis y una región marcada por la guerra | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Luis Ramos se rinde a Paolo Guerrero en la pretemporada con Alianza Lima: "Tenía el sueño de jugar al lado de mi ídolo"

Ramos expresa su emoción por unirse al club aliancista para jugar con Guerrero en el once titular. Su objetivo es aportar goles y conquistar la Liga 1.

Luis Ramos elogió a Paolo Guerrero previo a los partidos amistosos con Alianza Lima: Lr/Wilax
Luis Ramos elogió a Paolo Guerrero previo a los partidos amistosos con Alianza Lima: Lr/Wilax

Alianza Lima refuerza el ataque con atractivas incorporaciones, tras una temporada pasada bastante irregular en Liga 1 y en Copa Sudamericana. El popular club de La Victoria quiere recuperar la 'corona' del fútbol peruano y dar el golpe en la Copa Libertadores. Por este motivo, anunciaron el fichaje de Luis Ramos. El '9', procedente de América de Cali, cumplió su sueño. "Paolo es mi ídolo", declaró en Wilax.

El joven delantero de 26 años le dará frescura al once titular y compartirá el ataque con su ídolo Paolo Guerrero. El entrenador Pablo Guedes, dependiendo del rival y el contexto, podría plasmar un 1-4-4-2 o un 1-3-5-2 para que jueguen juntos en la cancha.

PUEDES VER: Christian Cueva se ilusiona con Juan Pablo II en el arranque de la pretemporada: "Siempre soñamos con el título"

lr.pe

¿Qué dijo Luis Ramos sobre Paolo Guerrero en la pretemporada con Alianza Lima?

Luis Ramos no pudo ocultar su emoción al compartir equipo con Paolo Guerrero e incluso reveló que fue la razón para fichar por Alianza Lima. “Fue una de las cosas por las que pude tomar la decisión de poder venir; poder aprender mucho de él también. Tenía el sueño de poder jugar al lado de mi ídolo y creo que hoy en día es un sueño cumplido para mí también”, declaró en Wilax TV.

Asimismo, comentó los objetivos que desea cumplir en Alianza Lima. "Aportar dentro y fuera del campo con goles, como siempre lo he hecho en todos los clubes que he estado. Tratar de jugar la mayor cantidad de partidos y salir goleador. Gracias a Dios me ha tocado salir goleador en todos los equipos en los que he estado y estoy con muchas de campeonar”, sentenció.

PUEDES VER: IRTP lanza ‘Canal D’, su nueva señal deportiva: Alberto Beingolea liderará y debutaría con la Noche Crema de Universitario

lr.pe

Partidos de Alianza Lima en el 2026

En los próximos días, los dirigidos por Pablo Guede partirán hacia territorio uruguayo para afrontar la Serie Río de La Plata. En dicho certamen internacional afrontarán 3 amistosos.

  • Alianza Lima vs Independiente | sábado 10 de enero | 7.00 p. m.
  • Alianza Lima vs Unión de Santa Fe | miércoles 14 de enero | 4.15 p. m.
  • Alianza Lima vs Colo Colo | domingo 18 de enero | 7.00 p. m.

PUEDES VER: Alianza Lima impuso toda su categoría: venció 3-1 a Regatas por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley

lr.pe

¿Contra qué club jugará Alianza Lima en Copa Libertadores?

El sorteo para la fase previa de la Copa Libertadores 2026 determinó que el primer rival de los victorianos será el club 2 de Mayo, de Paraguay. En caso de superar dicha llave, se medirá a Sporting Cristal.

Notas relacionadas
Facundo Morando, DT de Alianza Lima, condena amenazas que reciben voleibolistas: "Es necesario hacer algo"

Facundo Morando, DT de Alianza Lima, condena amenazas que reciben voleibolistas: "Es necesario hacer algo"

LEER MÁS
Héctor Fértoli sorprende al calificar el fichaje de Federico Girotti por Alianza Lima: "Viene a potenciar la liga"

Héctor Fértoli sorprende al calificar el fichaje de Federico Girotti por Alianza Lima: "Viene a potenciar la liga"

LEER MÁS
Alianza Lima sacude el mercado peruano y le arrebata a joven figura a Universitario para la Liga 3: "Contrato por dos años"

Alianza Lima sacude el mercado peruano y le arrebata a joven figura a Universitario para la Liga 3: "Contrato por dos años"

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La nueva apuesta de Alianza Lima para el 2026: la 'joya' de 16 años que forma parte de la pretemporada y la rompió en torneo internacional

La nueva apuesta de Alianza Lima para el 2026: la 'joya' de 16 años que forma parte de la pretemporada y la rompió en torneo internacional

LEER MÁS
Héctor Fértoli sorprende al calificar el fichaje de Federico Girotti por Alianza Lima: "Viene a potenciar la liga"

Héctor Fértoli sorprende al calificar el fichaje de Federico Girotti por Alianza Lima: "Viene a potenciar la liga"

LEER MÁS
Alianza Lima sacude el mercado peruano y le arrebata a joven figura a Universitario para la Liga 3: "Contrato por dos años"

Alianza Lima sacude el mercado peruano y le arrebata a joven figura a Universitario para la Liga 3: "Contrato por dos años"

LEER MÁS
Alianza Lima hizo oficial el préstamo de Mateo Antoni y cerró la llegada de fichajes extranjeros para 2026

Alianza Lima hizo oficial el préstamo de Mateo Antoni y cerró la llegada de fichajes extranjeros para 2026

LEER MÁS
Diego Churín ya sabe dónde jugará tras su paso por Universitario: delantero será refuerzo de club de Argentina

Diego Churín ya sabe dónde jugará tras su paso por Universitario: delantero será refuerzo de club de Argentina

LEER MÁS
Facundo Morando, DT de Alianza Lima, condena amenazas que reciben voleibolistas: "Es necesario hacer algo"

Facundo Morando, DT de Alianza Lima, condena amenazas que reciben voleibolistas: "Es necesario hacer algo"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como en Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

Audiencia de Maduro EN VIVO, HOY: exdictador venezolano comparecerá ante la justicia en tribunal de Nueva York

Crisis en el APRA: JEE mantiene en suspenso inscripción de lista de diputados por pugnas internas

Deportes

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones del fútbol peruano para el inicio de temporada

Christian Cueva se ilusiona con Juan Pablo II en el arranque de la pretemporada: "Siempre soñamos con el título"

La nueva apuesta de Alianza Lima para el 2026: la 'joya' de 16 años que forma parte de la pretemporada y la rompió en torneo internacional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Crisis en el APRA: JEE mantiene en suspenso inscripción de lista de diputados por pugnas internas

¿Quién es Mario Vizcarra? El hermano de Martín Vizcarra que se queda fuera de las Elecciones 2026

Tren de Aragua: cómo extendió su poder en Perú la temible red criminal venezolana

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025