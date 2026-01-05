Christian Cueva es el flamante fichaje de Juan Pablo II para disputar la Liga 1 e intentar clasificar a un torneo internacional. El enganche de la selección peruana quiere recuperar su mejor versión luego de un intermitente paso por Emelec de Ecuador. 'Aladino' llevará la dorsal '10' y será el encargado de aportar experiencia en la zona de volantes. Sin duda, un reto que genera expectativa en los hinchas de Chongoyape.

Por este motivo, 'Cuevita' rompió su silencio y reveló la dura pretemporada que vienen realizando para dar la sorpresa en la primera división del fútbol peruano. La intensidad y el compañerismo se volvió algo habitual en los entrenamientos, según Christian Cueva.

¿Qué dijo Christian Cueva sobre Juan Pablo II antes de arrancar la Liga 1?

Cueva no pudo ocultar su emoción por el nuevo reto que se avecina. "Estoy bien contento la verdad de estar acá en Chongoyape con Juan Pablo II. Estoy enfocado en los objetivos y muy feliz por tener esta oportunidad. Muy bien, al profe le gusta la intensidad, el juego y creo que el grupo está entendiendo eso desde los primeros días", destacó en las redes sociales del club norteño.

Además, sorprendió con los objetivos trazados pese al presupuesto. "Primero los objetivos grupales. Lo grupal hace lo individual. El objetivo principal siempre va a ser pelear arriba en Liga 1 y definitivamente siempre soñamos con un título. Si no se da por ahí, creo que vamos a pelear por ir a un torneo internacional", enfatizó Cueva en la cuenta oficial del popular club de Chongoyape.

¿En qué equipos ha jugado Christian Cueva?

'Aladino' vuelve al Perú para jugar la Liga 1 2026 en Juan Pablo II College. El centrocampista busca tener continuidad y recuperar su mejor nivel en la primera división del fútbol peruano. A continuación, la lista de los clubes por donde pasó el experimentado futbolista de 34 años. Sin duda, sus mejores momentos deportivos fueron en Sao Paulo de Brasil y Cienciano de Cusco.