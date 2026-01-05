HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Tachas rechazadas, partidos en crisis y una región marcada por la guerra | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Christian Cueva se ilusiona con Juan Pablo II en el arranque de la pretemporada: "Siempre soñamos con el título"

El '10' destacó la intensidad en los entrenamientos y el compañerismo en la pretemporada. Además, aseguró que el grupo quiere conquistar la Liga 1.

Christian Cueva se luce en la pretemporada con Juan Pablo II. Foto: Lr/Juan Pablo II College
Christian Cueva se luce en la pretemporada con Juan Pablo II. Foto: Lr/Juan Pablo II College

Christian Cueva es el flamante fichaje de Juan Pablo II para disputar la Liga 1 e intentar clasificar a un torneo internacional. El enganche de la selección peruana quiere recuperar su mejor versión luego de un intermitente paso por Emelec de Ecuador. 'Aladino' llevará la dorsal '10' y será el encargado de aportar experiencia en la zona de volantes. Sin duda, un reto que genera expectativa en los hinchas de Chongoyape.

Por este motivo, 'Cuevita' rompió su silencio y reveló la dura pretemporada que vienen realizando para dar la sorpresa en la primera división del fútbol peruano. La intensidad y el compañerismo se volvió algo habitual en los entrenamientos, según Christian Cueva.

PUEDES VER: Alessandro Burlamaqui y su desafiante mensaje a Javier Rabanal con Alianza Lima "Con ganas de enfrentarme a él"

lr.pe

¿Qué dijo Christian Cueva sobre Juan Pablo II antes de arrancar la Liga 1?

Cueva no pudo ocultar su emoción por el nuevo reto que se avecina. "Estoy bien contento la verdad de estar acá en Chongoyape con Juan Pablo II. Estoy enfocado en los objetivos y muy feliz por tener esta oportunidad. Muy bien, al profe le gusta la intensidad, el juego y creo que el grupo está entendiendo eso desde los primeros días", destacó en las redes sociales del club norteño.

Además, sorprendió con los objetivos trazados pese al presupuesto. "Primero los objetivos grupales. Lo grupal hace lo individual. El objetivo principal siempre va a ser pelear arriba en Liga 1 y definitivamente siempre soñamos con un título. Si no se da por ahí, creo que vamos a pelear por ir a un torneo internacional", enfatizó Cueva en la cuenta oficial del popular club de Chongoyape.

PUEDES VER: Héctor Fértoli sorprende al calificar el fichaje de Federico Girotti por Alianza Lima: "Viene a potenciar la liga"

lr.pe

¿En qué equipos ha jugado Christian Cueva?

'Aladino' vuelve al Perú para jugar la Liga 1 2026 en Juan Pablo II College. El centrocampista busca tener continuidad y recuperar su mejor nivel en la primera división del fútbol peruano. A continuación, la lista de los clubes por donde pasó el experimentado futbolista de 34 años. Sin duda, sus mejores momentos deportivos fueron en Sao Paulo de Brasil y Cienciano de Cusco.

  • Universidad San Martín (Perú)
  • Universidad César Vallejo (Perú)
  • Unión Española (Chile)
  • Rayo Vallecano (España)
  • Alianza Lima (Perú)
  • Toluca (México)
  • Sao Paulo (Brasil)
  • Krasnodar (Rusia)
  • Pachuca (México)
  • Yeni Malatyaspor (Turquía)
  • Al-Fateh (Arabia Saudita)
  • Cienciano (Perú)
  • Emelec (Ecuador)
Notas relacionadas
Karla Tarazona enfurece luego que Christian Cueva asegure que encaró a Christian Domínguez por Pamela Franco: "Da vergüenza"

Karla Tarazona enfurece luego que Christian Cueva asegure que encaró a Christian Domínguez por Pamela Franco: "Da vergüenza"

LEER MÁS
Christian Cueva enfrentará denuncia de 'La Mackyna' por acoso, agresión verbal y amenazas: “Tengo toda la conversación”

Christian Cueva enfrentará denuncia de 'La Mackyna' por acoso, agresión verbal y amenazas: “Tengo toda la conversación”

LEER MÁS
Hermano de Christian Cueva conmueve con mensaje dedicado a los hijos de Pamela López: "Que este nuevo año me conceda volver a ver a mis sobrinos"

Hermano de Christian Cueva conmueve con mensaje dedicado a los hijos de Pamela López: "Que este nuevo año me conceda volver a ver a mis sobrinos"

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima sacude el mercado peruano y le arrebata a joven figura a Universitario para la Liga 3: "Contrato por dos años"

Alianza Lima sacude el mercado peruano y le arrebata a joven figura a Universitario para la Liga 3: "Contrato por dos años"

LEER MÁS
Facundo Morando, DT de Alianza Lima, condena amenazas que reciben voleibolistas: "Es necesario hacer algo"

Facundo Morando, DT de Alianza Lima, condena amenazas que reciben voleibolistas: "Es necesario hacer algo"

LEER MÁS
Héctor Fértoli sorprende al calificar el fichaje de Federico Girotti por Alianza Lima: "Viene a potenciar la liga"

Héctor Fértoli sorprende al calificar el fichaje de Federico Girotti por Alianza Lima: "Viene a potenciar la liga"

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones del fútbol peruano para el inicio de temporada

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones del fútbol peruano para el inicio de temporada

LEER MÁS
Con un gol al último minuto, Perú perdió 4-5 ante Qatar por la Kings World Cup Nations 2026

Con un gol al último minuto, Perú perdió 4-5 ante Qatar por la Kings World Cup Nations 2026

LEER MÁS
Sebastián Britos sorprende al regresar a Perú y habla sobre su fichaje por Peñarol: "Tiene objetivos demasiado altos"

Sebastián Britos sorprende al regresar a Perú y habla sobre su fichaje por Peñarol: "Tiene objetivos demasiado altos"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela libera a otros 88 presos políticos que protestaron tras la cuestionada reelección de Maduro

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Deportes

Mr. Peet da detalles sobre el próximo fichaje de Pablo Guede para Alianza Lima: “Las conversaciones están muy avanzadas”

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones en el fútbol peruano para la nueva temporada

Marcos López deja mensaje a las nuevas promesas peruanas que sueñan con jugar en el extranjero: “El talento no alcanza”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025