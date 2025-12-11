Final de la Copa Libertadores 2025 en Perú generó US$86 millones y atrajo a 51.000 turistas

Los visitantes gastaron un promedio de US$1.044 | Foto: composición/MINCETUR

Los visitantes gastaron un promedio de US$1.044 | Foto: composición/MINCETUR

La final de la Copa Libertadores 2025, celebrada el pasado 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, generó un impacto económico de US$86 millones y movilizó a más de 51.000 turistas extranjeros y nacionales, superando las proyecciones iniciales, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

“Estos resultados reafirman el impacto positivo que tuvo este torneo para el país y fortalecen la imagen del Perú como un destino con gran potencial para ser sede de eventos deportivos internacionales”, destacó la titular del sector, Teresa Mera.

Número de turistas y nacionalidades

Según el estudio “Evaluación del Impacto de la Final de la Copa Libertadores 2025” del Mincetur:

Total de turistas: más de 48 mil extranjeros y 3 mil nacionales.

Perfil por género: 88% hombres, con edad promedio de 38 años.

Principales nacionalidades:

Brasil: 94%

Otros países: Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Estados Unidos.

Este flujo de visitantes refleja la consolidación del Perú como destino de turismo deportivo internacional.

Gasto promedio y preferencias de los turistas

El gasto promedio por turista extranjero durante la final fue de US$1.044, superior al registrado en 2019 (US$ 760).

Factores que explican este aumento:

Mayor presencia de turistas brasileños , con mayor capacidad de gasto.

, con mayor capacidad de gasto. El 28% de los turistas internacionales extendió su estadía para conocer otros destinos del Perú (en 2019 fue 19%).

Principales destinos visitados:

Cusco: 77%

77% Ica (Paracas y Nazca): 28%

En cuanto al alojamiento:

Hoteles: 44%

44% Casas o departamentos tipo Airbnb: 29%

Adicionalmente:

34% de los turistas extranjeros ya había visitado Perú antes.

18% asistió también a la final de 2019, demostrando continuidad en el interés por eventos deportivos en Perú.

Impacto económico y proyección turística

El movimiento económico generado por la final reafirma la importancia del turismo deportivo como motor de desarrollo y promoción internacional de Perú.

La final, que enfrentó a los clubes brasileños Flamengo y Palmeiras, no solo impulsó el gasto de los turistas, sino que también consolidó a Lima como centro de eventos deportivos internacionales en Sudamérica.