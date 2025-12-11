Final de la Copa Libertadores 2025 en Perú generó US$86 millones y atrajo a 51.000 turistas
Según Mincetur, el evento consolidó al Perú como un destino de turismo deportivo internacional, con un 94% de turistas provenientes de Brasil.
La final de la Copa Libertadores 2025, celebrada el pasado 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, generó un impacto económico de US$86 millones y movilizó a más de 51.000 turistas extranjeros y nacionales, superando las proyecciones iniciales, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
“Estos resultados reafirman el impacto positivo que tuvo este torneo para el país y fortalecen la imagen del Perú como un destino con gran potencial para ser sede de eventos deportivos internacionales”, destacó la titular del sector, Teresa Mera.
Número de turistas y nacionalidades
Según el estudio “Evaluación del Impacto de la Final de la Copa Libertadores 2025” del Mincetur:
- Total de turistas: más de 48 mil extranjeros y 3 mil nacionales.
- Perfil por género: 88% hombres, con edad promedio de 38 años.
- Principales nacionalidades:
- Brasil: 94%
- Otros países: Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Estados Unidos.
Este flujo de visitantes refleja la consolidación del Perú como destino de turismo deportivo internacional.
Gasto promedio y preferencias de los turistas
El gasto promedio por turista extranjero durante la final fue de US$1.044, superior al registrado en 2019 (US$ 760).
Factores que explican este aumento:
- Mayor presencia de turistas brasileños, con mayor capacidad de gasto.
- El 28% de los turistas internacionales extendió su estadía para conocer otros destinos del Perú (en 2019 fue 19%).
Principales destinos visitados:
- Cusco: 77%
- Ica (Paracas y Nazca): 28%
En cuanto al alojamiento:
- Hoteles: 44%
- Casas o departamentos tipo Airbnb: 29%
Adicionalmente:
- 34% de los turistas extranjeros ya había visitado Perú antes.
- 18% asistió también a la final de 2019, demostrando continuidad en el interés por eventos deportivos en Perú.
Impacto económico y proyección turística
El movimiento económico generado por la final reafirma la importancia del turismo deportivo como motor de desarrollo y promoción internacional de Perú.
La final, que enfrentó a los clubes brasileños Flamengo y Palmeiras, no solo impulsó el gasto de los turistas, sino que también consolidó a Lima como centro de eventos deportivos internacionales en Sudamérica.