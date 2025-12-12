Andrés Iniesta es uno de los mejores jugadores de la historia del FC Barcelona y la selección española. Foto: AFP

Andrés Iniesta es uno de los mejores jugadores de la historia del FC Barcelona y la selección española. Foto: AFP

Hace un mes, se hizo pública una investigación preliminar en contra de Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo con la selección española, por la presunta comisión del delito de estafa agravada en contra de unos empresarios peruanos. En medio de este panorama, el Diario El Mundo reveló que las autoridades exculparon al reconocido exvolante.

El citado medio, que tuvo acceso al informe, señaló que el exfutbolista de 41 años "no tiene nada que ver con esta situación ni era conocedor de ella de forma previa a la denuncia".

Fiscalía desestima denuncia contra Andrés Iniesta

Luego de que la empresa Gucho Entertainment S.A.C. y otros empresarios peruanos denunciaran a Andrés Iniesta por su vinculación en una presunta estafa cometida por la empresa NSN Sudamérica (filial de NSN, compañía presidida por el exjugador catalán), la Fiscalía decidió desestimar la causa en la que se acusaba perdidas cercanas a los 600 mil dólares.

"En el caso no se ha logrado alcanzar con las instrumentales que obran en los actuados y los resultados de los actos de investigación, la sospecha reveladora que se requiere para la pretendida formalización y continuación de la investigación fiscal, motivo por el cual correspondía el archivo de la investigación", se remarca en el escrito jurídico que publicó El Mundo.

"La Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro-Lince resuelve que 'no procede formalizar ni continuar investigación preparatoria contra Andrés Iniesta Luján por el presunto delito de estafa agravada en agravio de la empresa Gucho Entertainment SAC'", agregaron.

Comunicado de Andrés Iniesta y NSN

Luego de que se hiciera público el caso, NSN emitió un comunicado para rechazar las acusaciones relacionadas con una presunta estafa a empresarios en Perú. En dicho escrito, la compañía se dirigió a las autoridades para que puedan aclarar lo acontecido.

"Negamos de forma rotunda las acusaciones publicadas en las últimas horas. Lamentamos que esas informaciones se hayan publicado malintencionadamente con el objetivo de aprovechar la imagen de un personaje público. Confiamos que la justicia peruana aclare muy pronto esta situación. Nos reservamos el derecho a interponer las acciones pertinentes en la defensa de nuestro trabajo y nuestro honor, rogando, además, el máximo rigor en todas las informaciones que se publiquen referentes a este caso", indicaron el 10 de noviembre.