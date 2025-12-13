HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Cusco FC y Sporting Cristal definen al segundo clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores

Partido se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega desde las 6:00 p.m.

Cusco FC y Sporting Cristal luchan por ser Perú 2 en la Libertadores.
Cusco FC y Sporting Cristal luchan por ser Perú 2 en la Libertadores. | Carlos Felix

Llegó la hora de la verdad. Hoy se baja el telón a la Liga 1 -temporada 2025- con un partido atractivo: Cusco FC y Sporting Cristal se ven las caras en el estadio Inca Garcilaso de la Vega con el objetivo de conocer al segundo clasificado a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores (6:00 p.m.) y posterior subcampeón del torneo nacional.

La ventaja es mínima y para el conjunto dirigido por Paulo Autuori. En el compromiso de ida disputado en el Estadio Nacional, un solitario gol de Santiago González (1-0) fue suficiente para un triunfo que quedó corto para los hinchas celestes, pero que a la vez confían en lograr el objetivo.

Para esta tarde está totalmente descartada la presencia del volante Yoshimar Yotún tal y como sucedió en el primer compromiso. El capitán no estará dentro de la lista de convocados, pero sí acompañará al resto de sus compañeros en el viaje. El defensor Luis Abram tampoco será considerado por lesión. Pero no todas son malas noticias, ya que el atacante brasileño Felipe Vizeu tiene grandes chances de reaparecer. Eso sí, de darse la situación, esperará su oportunidad en el banco de suplentes.

En lo que respecta a los refuerzos pensando en la próxima temporada, el brasileño Gabriel Santana (ex Flamengo) está muy cerca de convertirse en jugador celeste. El volante de 35 años ha tenido una muy buena temporada con el Mirassol-SP del Brasileirao. Disputó 25 compromisos y aportó con 5 goles y 2 asistencias. Puede jugar como mediocampista ofensivo y maneja muy bien la pierna derecha.

Cusco FC, por su parte, buscará ganar por dos goles o más y hoy podrá contar con el lateral derecho Marlon Ruidias, quien reemplazará al lesionado Alex Custodio.

