Deportes

Oliver Sonne se pronuncia tras volver a marcar luego de ser no tener minutos con Burnley: "Totalmente devastado"

Tras volver a jugar después de 81 días, Oliver Sonne se pronunció vía redes sociales sobre la situación que atraviesa el Burnley en esta temporada de la Premier League.

Oliver Sonne solo ha disputado 6 partidos con Burnley en esta temporada en la Premier League. Foto: Oliver Sonne
Oliver Sonne solo ha disputado 6 partidos con Burnley en esta temporada en la Premier League. Foto: Oliver Sonne

Oliver Sonne volvió a jugar con Burnley luego de 81 días sin ser considerado por su entrenador, Scott Parker. El 'Vikingo' volvió a anotar para los 'Clarets'; sin embargo, su aporte no fue suficiente, pues el equipo cayó derrotado 2-3 frente al Fulham en un partido correspondiente a la Premier League.

En este contexto, a través de redes sociales, el jugador de la selección peruana se pronunció sobre este duro resultado, que deja a su equipo en el puesto 19, en zona de descenso, señalando que es “devastador” la situación que está viviendo el club, pues, cabe señalar que de 16 partidos jugados, el equipo recién ascendido solo ha podido sumar 10 puntos y necesita empezar a ganar para no complicarse con el descenso.

PUEDES VER: Fernando Egúsquiza lanza despectivo comentario contra jugadoras de Olva Latino en transmisión de Liga Peruana de Vóley

lr.pe

¿Qué dijo Oliver Sonne tras la derrota de Burnley?

Mensaje de Oliver Sonne tras derrota de Burnley

Mensaje de Oliver Sonne tras derrota de Burnley

El peruano-danés se manifestó en Instagram, mostrando optimismo y ofreciendo palabras de aliento, confiando en que, aunque la situación sea complicada, aún se puede dar vuelta a la situación.

"Absolutamente devastado con el resultado. Este grupo es muy especial y nos recuperaremos más fuertes que nunca, sin duda. ¡El apoyo de los fans fue increíble como siempre!", fue lo que escribió Sonne por redes sociales.

¿Desde cuándo no juega Oliver Sonne?

El peruano no juega un partido oficial desde hace 81 días. Su último encuentro fue contra el Cardiff, en la tercera ronda de la FA Cup, donde el 'Vikingo' fue titular y disputó los 90 minutos. El partido terminó 2-1 a favor del Cardiff.

PUEDES VER: Fernando Egúsquiza se disculpó por insultar en vivo a jugadoras de Olva Latino: "Me hago cargo y asumo la responsabilidad"

lr.pe

¿Cómo le va a Oliver Sonne en la Premier League?

Oliver Sonne ha participado en solo seis partidos durante toda la temporada, cuatro de ellos por la Premier League y dos por la Copa de la Liga inglesa. Desde septiembre, el peruano no ha sido tomado en cuenta por su entrenador Scott Parker, pero tras el rendimiento mostrado, se espera que gane más regularidad en el equipo.

