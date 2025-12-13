Oliver Sonne le responde a su DT en la cancha: peruano marcó un golazo en la Premier League tras ser 'borrado' por 81 días
El 'Vikingo' ingresó en el complemento y realizó una brillante definición para anotar su segundo gol con la camiseta del Burnley.
Oliver Sonne fue borrado por 89 días del Burnley. Foto: composición LR/captura de ESPN
Oliver Sonne marcó un golazo en la derrota del Burnley por 2-3 ante el Fulham por la Premier League.