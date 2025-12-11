Néstor Gorosito dejó el Perú tras su salida de Alianza Lima. Gracias a las cámaras del programa 'Futbol en América' se pudo observar cómo ‘Pipo’ se marchaba rumbo a Argentina. Esta ocasión no pasó desapercibida para los medios de comunicación, pues se le acercaron a preguntarle cómo se sentía tras este fin de historia con el conjunto blanquiazul.

Al ser consultado por el periodista, el argentino señaló que se siente tranquilo; sin embargo, no dio más detalles. Tras estas imágenes difundidas, muchos hinchas no dudaron en lamentar su partida: algunos le desearon lo mejor en sus nuevos proyectos y otros esperaban que se quede, a pesar de haber perdido la oportunidad de luchar por el cupo de Perú 2.

¿Qué dijo Néstor Gorosito tras su salida de Alianza Lima?

Cuando fue consultado sobre su salida de Alianza, el DT argentino señaló que "que se siente tranquilo". Además, fue consultado sobre si le deseaba lo mejor al club blanquiazul, a lo que solo atinó a decir que "Sí" y se marchó deprisa para abordar su avión.

¿Cuántos partidos dirigió Néstor Gorosito en Alianza Lima?

Néstor Gorosito asumió el cargo de entrenador en Alianza Lima para la temporada 2024/25, tomando las riendas del equipo desde el 6 de diciembre de 2024. Durante su tiempo al frente del conjunto blanquiazul, dirigió 55 encuentros, hasta su salida al término de la temporada 2025/26, que fue confirmada el 7 de diciembre de 2025 tras la derrota frente a Sporting Cristal.