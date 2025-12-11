HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor de magnitud 4,7 se sintió en Arequipa
Temblor de magnitud 4,7 se sintió en Arequipa     Temblor de magnitud 4,7 se sintió en Arequipa     Temblor de magnitud 4,7 se sintió en Arequipa     
Fútbol Peruano

Néstor Gorosito abandona el Perú y deja sus primeras palabras tras su intempestiva salida de Alianza Lima: “Tranquilo”

Tras dejar Alianza Lima, Néstor Gorosito abandonó el Perú para volver a Argentina, donde no brindó muchos detalles sobre su salida del conjunto blanquiazul.

Néstor Gorosito dejó el Perú tras estas una temporada con Alianza Lima. Foto: composición LR/ Fútbol en América
Néstor Gorosito dejó el Perú tras estas una temporada con Alianza Lima. Foto: composición LR/ Fútbol en América

Néstor Gorosito dejó el Perú tras su salida de Alianza Lima. Gracias a las cámaras del programa 'Futbol en América' se pudo observar cómo ‘Pipo’ se marchaba rumbo a Argentina. Esta ocasión no pasó desapercibida para los medios de comunicación, pues se le acercaron a preguntarle cómo se sentía tras este fin de historia con el conjunto blanquiazul.

Al ser consultado por el periodista, el argentino señaló que se siente tranquilo; sin embargo, no dio más detalles. Tras estas imágenes difundidas, muchos hinchas no dudaron en lamentar su partida: algunos le desearon lo mejor en sus nuevos proyectos y otros esperaban que se quede, a pesar de haber perdido la oportunidad de luchar por el cupo de Perú 2.

PUEDES VER: Pol Deportes explicó por qué no narró el Real Madrid vs Manchester City a ras de cancha: "Por algunas cositas no estuvimos ahí"

lr.pe

¿Qué dijo Néstor Gorosito tras su salida de Alianza Lima?

Cuando fue consultado sobre su salida de Alianza, el DT argentino señaló que "que se siente tranquilo". Además, fue consultado sobre si le deseaba lo mejor al club blanquiazul, a lo que solo atinó a decir que "" y se marchó deprisa para abordar su avión.

PUEDES VER: Santi Lesmes aclara por qué Pol Deportes no pudo reunirse con Thierry Henry para la Champions League: "Hay temas de derechos de imagen"

lr.pe

¿Cuántos partidos dirigió Néstor Gorosito en Alianza Lima?

Néstor Gorosito asumió el cargo de entrenador en Alianza Lima para la temporada 2024/25, tomando las riendas del equipo desde el 6 de diciembre de 2024. Durante su tiempo al frente del conjunto blanquiazul, dirigió 55 encuentros, hasta su salida al término de la temporada 2025/26, que fue confirmada el 7 de diciembre de 2025 tras la derrota frente a Sporting Cristal.

Notas relacionadas
DT de Cusco FC muestra su postura sobre la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima: "El que pierde parece ser un inútil"

DT de Cusco FC muestra su postura sobre la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima: "El que pierde parece ser un inútil"

LEER MÁS
Alianza Lima ya tiene al primer candidato para reemplazar a Néstor Gorosito: hizo historia en Argentina y Ecuador

Alianza Lima ya tiene al primer candidato para reemplazar a Néstor Gorosito: hizo historia en Argentina y Ecuador

LEER MÁS
Alianza Lima no renovará a 6 jugadores tras la dura eliminación ante Sporting Cristal: purga empezó con Néstor Gorosito

Alianza Lima no renovará a 6 jugadores tras la dura eliminación ante Sporting Cristal: purga empezó con Néstor Gorosito

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan cuál es la cláusula entre Universitario y Jorge Fossati para su posible rescisión de contrato

Revelan cuál es la cláusula entre Universitario y Jorge Fossati para su posible rescisión de contrato

LEER MÁS
Sporting Cristal venció a Cusco FC, pero dejó abierta la llave por playoffs de la Liga 1 2025

Sporting Cristal venció a Cusco FC, pero dejó abierta la llave por playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

LEER MÁS
Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima 2026: altas, bajas y renovaciones para la Liga 1 y fase previa de Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima 2026: altas, bajas y renovaciones para la Liga 1 y fase previa de Copa Libertadores

LEER MÁS
DT de Cusco FC muestra su postura sobre la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima: "El que pierde parece ser un inútil"

DT de Cusco FC muestra su postura sobre la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima: "El que pierde parece ser un inútil"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

Fútbol Peruano

Hernán Barcos dedica un último mensaje a hinchas de Alianza Lima tras confirmarse su salida: “Seguramente es lo mejor para todos”

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimos movimientos en el mercado de pases del fútbol peruano

Alianza Lima oficializa el final del ciclo de Hernán Barcos en el club con sentido adiós: "Tu nombre quedó escrito en blanco y azul"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025