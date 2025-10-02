Federación Deportiva Peruana de Deportes Electrónicos anuncia alianza estratégica para impulsar el desarrollo laboral en los esports

La Federación Deportiva Peruana de Deportes Electrónicos (FPE) anuncia con entusiasmo la firma de un acuerdo de colaboración con Oddin.gg Perú SAC, centro de operaciones en Lima de la casa matriz ODDIN.GG SRO (República Checa), líder global de tecnología de esports con presencia internacional.

A través de esta alianza, Oddin.gg será reconocido como Partner de Desarrollo de la FPE, contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema profesional de los deportes electrónicos en el Perú. Como parte de este acuerdo, la FPE difundirá en sus plataformas oficiales ofertas laborales de Oddin.gg, brindando nuevas oportunidades a jóvenes talentos que buscan desarrollarse en la industria de los esports y la tecnología.

"Este acuerdo con Oddin.gg es un paso fundamental para seguir consolidando a los esports en nuestro país, no solo desde la competencia, sino también desde el desarrollo profesional de quienes apuestan por esta industria. Estamos convencidos de que el crecimiento del sector debe ir de la mano con más oportunidades laborales y formación de capital humano", señaló Diego Mohme, secretario de la FPE.

Desde Oddin.gg Perú SAC, David Giles, Gerente General, señaló: "Es un honor para nosotros asociarnos con la FPE para fomentar el crecimiento de la industria de los esports en Perú. Esta alianza nos permite contribuir al desarrollo profesional de la próxima generación de talentos. Nuestro objetivo es conectar a los jóvenes profesionales con oportunidades de carrera significativas en los sectores de la tecnología y los esports, aprovechando nuestra sólida presencia operativa en Lima. Estamos dedicados a apoyar el crecimiento sostenible del ecosistema local a través de la innovación y el desarrollo de capital humano".

La FPE continúa reafirmando su compromiso con el crecimiento sostenible de los deportes electrónicos en el Perú, sumando socios estratégicos que apuestan por la profesionalización, la innovación y la generación de valor para toda la comunidad gamer.