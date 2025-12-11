HOYSuscripcion LR Focus

Fin de la novela: Universitario no llegó a un acuerdo con Jorge Fossati y dejará la dirección técnica

Dirigencia crema ya empieza a buscar su reemplazante. Y Rodrigo Ureña está en la mira del Millonarios de Colombia.

Fossati no va más como DT de Universitario.
¡No hubo humo blanco! La novela Universitario de Deportes y Jorge Fossati llegó a su fin. Luego de varias idas y vueltas, el técnico uruguayo finalmente dejará la institución crema tras no llegar a un acuerdo para su continuidad, por lo que dio por finalizado su segundo ciclo como director técnico.

Fossati, quien debe presentarse el 2 de enero en Campo Mar para la pretemporada y mantiene contrato con la “U” por todo el 2026, no seguirá en el banquillo por lo que en tienda merengue se deberá abonar tres meses de cláusula. Uno de los puntos por el cual Fossati no se mantendrá al cargo es su negación a ser parte del proyecto y apostar en el primer equipo con las divisiones menores.

Se negoció también un aumento en su remuneración, algo que la dirigencia dijo no debido a que ya tienen el presupuesto para el próximo año.

De esta manera, el “Nonno” le puso fin a su segunda temporada como estratega de Universitario, donde logró el tricampeonato con anticipación y perdiendo únicamente un partido en el Torneo Clausura.

El Plan B

Tras la salida de Fossati, el director deportivo de la “U”, Álvaro Barco, ya viene manejando las opciones de reemplazo. Uno de ellos es Ricardo Gareca, quien conoce muy bien cómo se maneja la plantilla, ya que a mitad de año del 2007 fue presentado como técnico y se mantuvo en el cargo por más de un año, hasta fines del 2008, donde salió campeón nacional.

Fabián Bustos también es del agrado de Barco. El estratega argentino entró en la historia del club luego de conseguir el bicampeonato peruano en el año de su centenario. Dejó el buzo este año por una oferta que llegó desde Paraguay (Olimpia).

¿Ureña dice adiós?

Mientras se espera al reemplazante de Fossati, Universitario comenzará su pretemporada 2026 el 2 de enero y todos los elementos cremas están citados para empezar a trabajar en Campo Mar a primera hora. Y uno de los que está en duda es el volante Rodrigo Ureña.

El chileno ha despertado el interés del club Millonarios de Colombia, club que en las próximas horas presentará su primera oferta por el jugador.

En la “U” no tienen pensado ceder a uno de sus habituales titulares siempre y cuando económicamente sea del agrado de la dirigencia y del jugador, quien mantiene contrato hasta diciembre del próximo año.

