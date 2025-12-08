HOYSuscripcion LR Focus

USA

Gobierno de Trump no descarta realizar redadas migratorias durante la Copa Mundial 2026

Entre enero y octubre de este año, los agentes del ICE arrestaron a más de 92 mil personas en las ciudades sede donde se jugará el Mundial 2026.

Donald Trump junto a Gianni Infantino durante el sorteo del Mundial 2026 en Washington.
Donald Trump junto a Gianni Infantino durante el sorteo del Mundial 2026 en Washington. | AFP

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta la posibilidad de realizar redadas migratorias durante la celebración del Mundial de fútbol de la FIFA, programado para el 2026 en ese país. Así lo dio a conocer Andrew Giuliani, quien lidera el grupo de trabajo de la Casa Blanca encargado de coordinar los preparativos para el evento deportivo.

"Debo insistir en que el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país", afirmó Giuliani durante una conferencia de prensa realizada en Washington, previo al sorteo de grupos del Mundial. "Lo que no toleraremos serán alborotadores que amenacen la seguridad", resaltó el exgolfista, que añadió que el evento deportivo demostrará que "seguridad y hospitalidad pueden ir de la mano".

PUEDES VER: ICE arresta a pariente brasileña de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

lr.pe

La fuerte política migratoria de Trump

La Copa Mundial del 2026, que también será organizado por Canadá y México, se desarrollará en un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, implementadas durante la administración de Trump. En todo el país, se llevan a cabo operativos de control migratorio de forma diaria, con una fuerte presencia en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Washington D. C. y Chicago.

De acuerdo con cifras oficiales, entre el 20 de enero y el 15 de octubre, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron al menos a 92.392 personas en las ciudades sede del Mundial y sus zonas aledañas. Del total de detenciones, el 65,1 % correspondió a personas migrantes que no registraban antecedentes penales en Estados Unidos.

PUEDES VER: Trump culpa a Maduro por la migración, pero una intervención militar podría causar más refugiados

lr.pe

¿Rechazarán visados durante la Copa del Mundo?

Según informó la agencia EFE, al ser consultado sobre la posibilidad de que algunas personas no reciban visa para ingresar a Estados Unidos con motivo del Mundial de fútbol, Giuliani recalcó que, para el Gobierno estadounidense, “cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional".

Además, el funcionario designado por la Casa Blanca para coordinar los preparativos del cita deportiva recordó que tanto Trump como la FIFA han anunciado que quienes cuenten con una entrada oficial para algún partido tendrán asegurada una cita con las autoridades migratorias, con el fin de iniciar el trámite correspondiente para obtener una visa.

PUEDES VER: Donald Trump recibió el Premio de la Paz de la FIFA por su contribución a la unión mundial

lr.pe

Así van los preparativos para el evento deportivo

Hace unos meses, fuentes vinculadas a la organización del Mundial informaron al diario The New York Times que aún quedan miles de entradas sin vender para el torneo. Desde la FIFA, parte de esta situación se atribuye a la incertidumbre de los hinchas sobre los trámites para obtener sus visados.

En ese contexto, Giuliani resaltó que se han agilizado los procesos en las secciones consulares de varios países participantes, entre ellos Argentina, Ecuador y Brasil, lo que ha permitido reducir los tiempos de espera. Se estima que el Mundial 2026 atraerá a cerca de 6,5 millones de personas, siendo EE.UU. el principal destino, ya que ahí se jugará la mayoría de partidos.

