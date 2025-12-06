HOYSuscripcion LR Focus

Kenji Cabrera confesó íntima conversación con Thomas Müller: el alemán recordó a una leyenda de la selección peruana

El delantero peruano, Kenji Cabrera, contó cómo es tener de compañero a Thomas Müller en el Vancouver Whitecaps y se animó a contar una anécdota que vivió con el delantero alemán.

Kenji Cabrera contó anécdota con Thomas Müller. Foto: Composición LR/Doble Punta
Kenji Cabrera contó anécdota con Thomas Müller. Foto: Composición LR/Doble Punta

Kenji Cabrera viene creciendo a nivel futbolístico en el Vancouver Whitecaps, destacando en la MLS y conviviendo con estrellas mundiales. Uno de ellos es el delantero Thomas Müller. El alemán llegó a las filas del club con la misión de repotenciar al equipo y llevarlo a ganar algún título.

Desde su llegada al club canadiense, el futbolista de la selección peruana mantiene una buena relación con el delantero alemán, quien constantemente viene aconsejándolo para que pueda mostrar su mejor rendimiento cada vez que le toque jugar. Incluso, en una de las charlas que tuvieron, el exfutbolista del Bayern Múnich comentó que hasta ahora mantiene una buena relación con una leyenda del fútbol peruano.

PUEDES VER: Fabio Gruber responde a Reimond Manco tras pedir que vuelva a ser convocado a la selección peruana: "No es el final del camino"

La buena relación con Claudio Pizarro

Kevin Cabrera reveló que en una de las charlas que tuvo con Thomas Müller, el alemán mencionó que mantiene una buena amistad con Claudio Pizarro. "Hemos hablado de algunos jugadores del Bayern; hemos hablado también de Claudio (Pizarro), que es muy amigo de él también", mencionó el joven delantero para el programa Doble Punta.

Recordemos que Claudio Pizarro y Thomas Müller jugaron muchas temporadas jugando en el Bayern Múnich. Incluso, anteriormente se ha podido ver al 'Bombardero' y al alemán compartiendo buenos momentos a través de las redes del club alemán.

PUEDES VER: Lionel Messi enfrentará a su 'peor pesadilla': Thomas Müller será rival del argentino en la final de la MLS

lr.pe

Kenji Cabrera en la final de la MLS

Falta poco para que el campeonato estadounidense culmine y justamente, final la disputará el peruano Kenji Cabrera. Recordemos que Vancouver Whitecaps superó las finales de Conferencia y ahora enfrentará al Inter Miami en la gran final de la MLS.

Algo resaltante es que el peruano tendrá que enfrentar a Lionel Messi, quien también busca conseguir un nuevo título con el Inter. Se espera que el joven delantero pueda consagrase campeón y sumar un logro internacional.

