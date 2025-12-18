Universitario firmó una espectacular temporada, tras consagrarse tricampeón de la Liga 1 y alcanzar los octavos de final en Copa Libertadores. Sin duda, la conexión entre Jorge Fossati y las figuras 'cremas' funcionaron a la perfección. Sin embargo, los fanáticos esperaron un mejor nivel de algunos fichajes como Jairo Vélez por sus antecedentes. El volante brilló en la UCV, pero en la 'U' no terminó de convencer a la exigente hinchada. Por este motivo, Reimond Manco analizó este extraño suceso.

Jairo Vélez apareció en algunos pasajes de la temporada, aunque todas esperaban que la rompa con su creatividad y desequilibrio en el centro del campo. El jugador terminó fichando por Alianza Lima para tener más minutos y recuperar su mejor versión.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre Jairo Vélez en Universitario?

El exfutbolista considera que la 'U' no explotó la mejor versión de Jairo Vélez pese a buenas las condiciones que ostenta el mediocampista de 30 años. "Lo importante de Jairo Vélez es que puede jugar incluso como extremo. En la 'U' no supieron sacar el potencial que sí mostró en Vallejo, donde siempre fue el mejor. En Alianza, si le dan la importancia que necesita, no tengo ninguna duda de que puede llegar a ser figura y convertirse en un jugador determinante", comentó en el popular programa 'Línea de 5' en 'Denganche'.

¿Por qué Jairo Vélez no renovó con Universitario?

Según informó el periodista Gustavo Peralta, Jairo Vélez acordó fichar por Alianza Lima a cambio de la compra total de su pase a César Vallejo. Si bien en un primer momento el conjunto crema había decidido adquirir su ficha, las expectativas salariales del futbolista fueron mayores a las presupuestadas y se dio marcha atrás a la operación.

Ahora, Vélez está a la espera de ser presentado por su nuevo club, aunque en tienda íntima existe cierta incertidumbre por la turbulencia que causó la salida del DT Néstor Gorosito. De momento, el pase del jugador le pertenece a la UCV, con la cual tiene contrato hasta fines del 2026.

Refuerzos de Alianza Lima para el 2026

El habilidoso futbolista ecuatoriano se convertirá en el cuarto refuerzo de Alianza Lima con mira a la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. Desde hace algunos días se pudo concoer que también existen acuerdos con D'Alessandro Montenegro (ADT Tarma), Cristian Carbajal (Sport Boys) y el portero Alejandro Duarte (Sporting Cristal).