Bolívar vs Blooming EN VIVO: hora y canal del partido por la Copa Paceña
El partido por la vuelta de la semifinal de la Copa Paceña entre Bolívar y Blooming se disputará en el estadio Hernando Siles de La Paz. Ambos equipos igualaron 1-1 en la ida.
- ¿Quién es Octavio Rivero, el '9' uruguayo que los hinchas de Universitario sueñan para su plantel 2026?
- Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú hoy, miércoles 17 de diciembre
Bolívar vs Blooming EN VIVO juegan este 18 de diciembre, desde las 7:00 p. m. (hora peruana), por la Copa Paceña. El partido se llevará a cabo en el estadio Hernando Siles, con transmisión por TV a cargo de Fútbol Canal. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
PUEDES VER: The Strongest vs Nacional Potosí: hora y canal del partido de vuelta por semifinales de la Copa Paceña
¿A qué hora juega Bolívar vs Blooming?
Los clubes de Bolívar y Blooming se verán las caras por la semifinal de vuelta de la Copa Paceña. El partido se jugará el jueves 18 de diciembre en La Paz, desde las 7:00 p. m. (hora peruana).
- Costa Rica, México: 6:00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 6:00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7:00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 8:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9:00 p. m.
- España: 3:00 a. m.
¿Dónde ver Bolívar vs Blooming?
El partido Bolívar vs Blooming, por la vuelta de la semifinal de la Copa Paceña, será transmitido por la señal de Fútbol Canal para Bolivia.
Alineaciones probables de Bolívar vs Blooming?
- Bolívar: Carlos Lampe; Escleizon Freita, Santiago Echeverría, Miguel Torrén, Jesús Sagredo; Robson Matheus; Dorny Romero, Ervin Vaca, Carlos Melgar, Daniel Cataño; y Martín Cauteruccio.
- Blooming: Braulio Uraezaña; Mauricio Cabral, Marc Enoumba, Saúl Sereviche, Denilson Durán; Martín Alaníz, Moisés Villarroel, Richard Spenhay; Luis Chávez, Giovanni Cadore y Guilmar Centella.
PUEDES VER: Superclásico Saprissa vs Alajuelense HOY EN VIVO: ¿dónde juegan la final del Torneo Apertura 2025 de Costa Rica?
Pronóstico de Bolívar vs Blooming
- Betsson: gana Bolívar (1,07), empate (9,80), gana Blooming (22,00)
- Betano: gana Bolívar (1,19), empate (6,70), gana Blooming (9,75)
- Bet365: gana Bolívar (1,19), empate (6,50), gana Blooming (10,00)
- 1XBet: gana Bolívar (1,19), empate (6,70), gana Blooming (9,75)
- Coolbet: gana Bolívar (1,19), empate (7,50), gana Blooming (12,00)
- Doradobet: gana Bolívar (1,19), empate (6,50), gana Blooming (10,00)
¿En qué estadio juegan Bolívar vs Blooming?
Bolívar y Blooming disputarán este encuentro por las semifinales de vuelta de la Copa Paceña en el Estadio Hernando Siles, ubicado en La Paz, Bolivia. El recinto tiene capacidad para 41,143 espectadores.