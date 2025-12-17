Bolívar vs Blooming EN VIVO: hora y canal del partido por la Copa Paceña

Bolívar y Blooming se enfrentan por la vuelta de la semifinal de la Copa Paceña. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

Bolívar vs Blooming EN VIVO juegan este 18 de diciembre, desde las 7:00 p. m. (hora peruana), por la Copa Paceña. El partido se llevará a cabo en el estadio Hernando Siles, con transmisión por TV a cargo de Fútbol Canal. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

¿A qué hora juega Bolívar vs Blooming?

Los clubes de Bolívar y Blooming se verán las caras por la semifinal de vuelta de la Copa Paceña. El partido se jugará el jueves 18 de diciembre en La Paz, desde las 7:00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 6:00 p. m.

Colombia, Ecuador: 6:00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7:00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8:00 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9:00 p. m.

España: 3:00 a. m.

¿Dónde ver Bolívar vs Blooming?

El partido Bolívar vs Blooming, por la vuelta de la semifinal de la Copa Paceña, será transmitido por la señal de Fútbol Canal para Bolivia.

Alineaciones probables de Bolívar vs Blooming?

Bolívar: Carlos Lampe; Escleizon Freita, Santiago Echeverría, Miguel Torrén, Jesús Sagredo; Robson Matheus; Dorny Romero, Ervin Vaca, Carlos Melgar, Daniel Cataño; y Martín Cauteruccio.

Blooming: Braulio Uraezaña; Mauricio Cabral, Marc Enoumba, Saúl Sereviche, Denilson Durán; Martín Alaníz, Moisés Villarroel, Richard Spenhay; Luis Chávez, Giovanni Cadore y Guilmar Centella.

Pronóstico de Bolívar vs Blooming

Betsson: gana Bolívar (1,07), empate (9,80), gana Blooming (22,00)

Betano: gana Bolívar (1,19), empate (6,70), gana Blooming (9,75)

Bet365: gana Bolívar (1,19), empate (6,50), gana Blooming (10,00)

1XBet: gana Bolívar (1,19), empate (6,70), gana Blooming (9,75)

Coolbet: gana Bolívar (1,19), empate (7,50), gana Blooming (12,00)

Doradobet: gana Bolívar (1,19), empate (6,50), gana Blooming (10,00)

¿En qué estadio juegan Bolívar vs Blooming?

Bolívar y Blooming disputarán este encuentro por las semifinales de vuelta de la Copa Paceña en el Estadio Hernando Siles, ubicado en La Paz, Bolivia. El recinto tiene capacidad para 41,143 espectadores.