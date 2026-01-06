Mesías Guevara: “El chavismo sigue vigente en Venezuela a través de la familia Rodríguez”

El candidato aseguró que la alegría no es tan sólida. Créditos: composición LR / Marco Cotrina.

El candidato aseguró que la alegría no es tan sólida. Créditos: composición LR / Marco Cotrina.

El candidato presidencial por el Partido Morado, Mesías Guevara, sostuvo que el chavismo continúa formando parte del gobierno de transición de Delcy Rodríguez en Venezuela.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

“La alegría que se tiene conjuntamente con los hermanos venezolanos no es tan sólida porque, si bien Maduro ya no está en el gobierno, el chavismo continúa vivito y coleando a través de la familia Rodríguez y de Diosdado Cabello”, manifestó.

TE RECOMENDAMOS EL DICTADOR VA A JUICIO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Además, en diálogo con La República, se pronunció sobre la actuación de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

“Se ha puesto en riesgo la paz, la tranquilidad de Latinoamérica en su conjunto…peligra la paz mundial”, recalcó.

Así mismo, consideró que el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “debe pagar y ser juzgado por la Corte Penal Internacional”; sin embargo, calificó el accionar de Estados Unidos como “no adecuado”.

Sobre la seguridad del Estado a los candidatos presidenciales

Mediante Decreto Supremo N.º 004-2022-IN, el gobierno dio a conocer la asignación de dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú a cada uno de los candidatos presidenciales, los cuales estarán distribuidos en turnos de 24 horas. La medida busca garantizar la seguridad de los aspirantes al sillón presidencial.

En ese sentido, Guevara Amasifuén expuso haber rechazado tal medida debido al alza de la seguridad ciudadana que viven todos los peruanos.

“No la he aceptado porque considero que la policía tiene que dar la seguridad y garantías a los ciudadanos en general”, resaltó.

Por otro lado, indicó que no ha sufrido de algún “atentado, ni autoatentado”, ni dirigido hacia él o a algún miembro de su organización política.

Al consultarle la naturaleza de su respuesta, sostuvo que existen algunos casos de atentados “armani” que se han denunciado por parte de algunos candidatos presidenciales.

“No hemos tenido atentados ni autoatentados…hay unos que sí han hecho…un caso que hubo en Villa El Salvador dijeron que hubo atentado y luego era mentira…armani… lo de Libertad Popular debe investigarse; él ha dado sus declaraciones; para muchos ha sido convincente, para otros no”, enfatizó.