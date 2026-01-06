HOYSuscripcion LR Focus

🔴Las 10 del día: El Cártel de los Soles no existe, reconoce EE.UU. | LR+ Noticias

Política

Mesías Guevara: “El chavismo sigue vigente en Venezuela a través de la familia Rodríguez”

El candidato presidencial del Partido Morado advirtió que el chavismo aún influye en el poder tras la salida de Nicolás Maduro, alertó sobre riesgos para la paz en Latinoamérica y explicó por qué rechazó la seguridad del Estado.


El candidato aseguró que la alegría no es tan sólida. Créditos: composición LR / Marco Cotrina.
El candidato aseguró que la alegría no es tan sólida. Créditos: composición LR / Marco Cotrina.

El candidato presidencial por el Partido Morado, Mesías Guevara, sostuvo que el chavismo continúa formando parte del gobierno de transición de Delcy Rodríguez en Venezuela.

“La alegría que se tiene conjuntamente con los hermanos venezolanos no es tan sólida porque, si bien Maduro ya no está en el gobierno, el chavismo continúa vivito y coleando a través de la familia Rodríguez y de Diosdado Cabello”, manifestó.

Venezolano relata cómo enfrentó a Maduro cara a cara en el tribunal de Nueva York: "No me pude contener al ver a este criminal"

lr.pe

Además, en diálogo con La República, se pronunció sobre la actuación de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

“Se ha puesto en riesgo la paz, la tranquilidad de Latinoamérica en su conjunto…peligra la paz mundial”, recalcó.

Así mismo, consideró que el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “debe pagar y ser juzgado por la Corte Penal Internacional”; sin embargo, calificó el accionar de Estados Unidos como “no adecuado”.

Sobre la seguridad del Estado a los candidatos presidenciales

Mediante Decreto Supremo N.º 004-2022-IN, el gobierno dio a conocer la asignación de dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú a cada uno de los candidatos presidenciales, los cuales estarán distribuidos en turnos de 24 horas. La medida busca garantizar la seguridad de los aspirantes al sillón presidencial.

En ese sentido, Guevara Amasifuén expuso haber rechazado tal medida debido al alza de la seguridad ciudadana que viven todos los peruanos.

“No la he aceptado porque considero que la policía tiene que dar la seguridad y garantías a los ciudadanos en general”, resaltó.

Trump anuncia que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo: "En beneficio del pueblo venezolano"

lr.pe

Por otro lado, indicó que no ha sufrido de algún “atentado, ni autoatentado”, ni dirigido hacia él o a algún miembro de su organización política.

Al consultarle la naturaleza de su respuesta, sostuvo que existen algunos casos de atentados “armani” que se han denunciado por parte de algunos candidatos presidenciales.

“No hemos tenido atentados ni autoatentados…hay unos que sí han hecho…un caso que hubo en Villa El Salvador dijeron que hubo atentado y luego era mentira…armani… lo de Libertad Popular debe investigarse; él ha dado sus declaraciones; para muchos ha sido convincente, para otros no”, enfatizó.

