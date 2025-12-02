HOYSuscripcion LR Focus

Liga de Quito vs Emelec EN VIVO por la semifinal de la Copa Ecuador 2025: ¿a qué hora y dónde ver el partido de vuelta?

Emelec visita a Liga de Quito en el Estadio Rodrigo Paz Delgado por el partido de vuelta de la Copa Ecuador 2025, tras perder 2-1 en el duelo de ida. Sigue el minuto a minuto AQUÍ.

Emelec se enfrentará a Liga de Quito por las semifinales de la Copa Ecuador. Foto: composición LR
Emelec se enfrentará a Liga de Quito por las semifinales de la Copa Ecuador. Foto: composición LR

Emelec tendrá la difícil tarea de visitar a Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en el partido de vuelta por la Copa Ecuador 2025, con el objetivo de revertir la situación, ya que el ‘Bombillo’ cayó 2-1 cuando recibió a los ‘Albos’. El encuentro podrá verse por la señal de DirecTV y vía streaming a través de DGO. Además, podrás seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes, que te llevará todos los detalles de este duelo que se jugará este miércoles 3 desde las 7.00 p. m. (hora peruana).

Los dirigidos por Tiago Nunes llegan con un gran impulso anímico después de su triunfo por 2-1 ante Independiente del Valle en la séptima fecha del Hexagonal Uno de la LigaPro 2025. Por su parte, el equipo de Guillermo Duró viene de vencer 1-0 a Delfín en el estadio Jocay de Manta, en un duelo válido por la séptima jornada del Hexagonal Dos, que otorga un cupo a la Copa Sudamericana 2026.

¿A qué hora juega Liga de Quito vs Emelec?

El partido se jugará a las 7.00 p.m. (hora peruana). A continuación, La República Deportes te ha preparado la lista de canales para ver este partidazo.

  • Perú: 7.00 p. m.
  • Ecuador: 7.00 p. m.
  • Colombia: 7.00 p. m.
  • México (CDMX): 6.00 p. m.
  • Venezuela: 8.00 p. m.
  • Bolivia: 8.00 p. m.
  • Paraguay: 9.00 p. m.
  • Chile: 9.00 p. m.
  • Argentina: 9.00 p. m.
  • Uruguay: 9.00 p. m.
  • Brasil (Brasilia): 9.00 p. m.

¿Dónde ver Emelec vs Liga de Quito?

El encuentro se podrá seguir por la señal de DirecTV, además, vía streaming lo puedes seguir por DGO. Sin embargo, si no tienes ninguna de estas dos opciones, puedes seguir el partido aquí, donde te llevaremos el minuto a minuto de este gran partido.

  • Argentina – DGO, DIRECTV
  • Chile – DGO, DIRECTV
  • Colombia – DGO, DIRECTV
  • Ecuador – DGO, DIRECTV
  • Perú – DGO, DIRECTV
  • Uruguay – DGO, DIRECTV
  • Venezuela – DGO, inter, DIRECTV

Pronósticos para el Emelec vs Liga de Quito

Para este encuentro, el favorito para llevarse la victoria, son los 'Albos'.

  • Betsson: Liga gana (1.50), empate (3.95), Emelec gana (5.70)
  • Betano.pe: Liga gana (1.57), empate (3.60), Emelec gana (6.40)
  • 1xBet: Liga gana (1.51), empate (3.65), Emelec gana (6.13)
  • CoolbetLATAM: Liga gana (1.53), empate (4.00), Emelec gana (5.75)

Últimos partidos Entre Liga de Quito vs Emelec

  • 17.11.25 | Emelec 1 – 2 LDU Quito
  • 12.07.25 | LDU Quito 2 – 0 Emelec
  • 16.03.25 | Emelec 1 – 0 LDU Quito
  • 03.11.24 | Emelec 0 – 1 LDU Quito
  • 11.05.24 | LDU Quito 2 – 2 Emelec
