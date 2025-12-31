El castillo de Chancay es uno de los puntos turísticos más visitados del norte chico de Lima. | Foto: Omar Neyra/composición LR

El castillo de Chancay es uno de los puntos turísticos más visitados del norte chico de Lima. | Foto: Omar Neyra/composición LR

Chancay no solo se ha consolidado como un punto estratégico para el comercio peruano a nivel internacional, sino que también destaca por su imponente castillo, un atractivo turístico que invita a vivir una experiencia inolvidable entre historia, arquitectura y tradición. Este emblemático recinto es uno de los lugares más visitados por turistas nacionales y extranjeros, especialmente durante fechas especiales y feriados largos, y representa una excelente alternativa para disfrutar del Año Nuevo 2026.

El castillo Chancay se perfila como lugar predilecto para disfrutar del Año Nuevo 2026. Foto: TripAdvisor

¿Qué atractivos turísticos ofrece el castillo Chancay para recibir el Año Nuevo 2026?

El castillo de Chancay se perfila como uno de los destinos más atractivos para recibir el Año Nuevo 2026. Su propuesta turística combina el encanto medieval del recinto con tours temáticos, espectáculos en vivo y actividades nocturnas en un entorno histórico frente al mar.

Durante las celebraciones de fin de año, las y los visitantes pueden participar en recorridos guiados, disfrutar de ambientaciones festivas y asistir a actividades culturales diseñadas para toda la familia. El recinto también cuenta con zonas gastronómicas, espacios recreativos y áreas seguras, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan celebrar lejos del ruido urbano y en contacto con la historia y la tradición.

A continuación, estos son los lugares que ofrece el Castillo Chancay para pasar el Año Nuevo 2026:

Tour de los Exploradores del Mundo

Tour de los Guardianes del Rey

Tour de los Viajeros del Tiempo

Hoteles temáticos: una estancia mágica

Casa del Terror: aventuras escalofriantes

Vestuarios Medievales: atuendos épicos

Juego de la Feria: diversión para todos

Restaurantes frente al mar

Karaoke nocturno

Ingreso al Parque Acuático

La historia del castillo de Chancay

La historia del castillo de Chancay se remonta a Consuelo Amat y León, quien inició su construcción en 1922 con el propósito de rendir homenaje a la memoria de su difunto esposo, Rómulo Boglio. Para ello, mandó edificar una imponente estructura frente al mar. Durante varios años, ella misma dirigió la obra, que llegó a contar con cerca de 250 habitaciones distribuidas en cuatro niveles. Amat y León, reconocida por su formación como arquitecta, matemática, abogada y poetisa, realizó este proyecto no solo por su talento profesional, sino también el profundo amor que sentía por su esposo. Así, el castillo se convirtió en un símbolo romántico que ha perdurado hasta la actualidad.

¿Qué tan importante es el castillo de Chancay para la economía peruana?

Actualmente, el castillo de Chancay no solo destaca por su valor histórico y arquitectónico, sino también por su impacto en la economía local. Más de 500 familias dependen directamente de las actividades turísticas que se desarrollan en este espacio, lo que lo convierte en uno de los principales motores económicos de la zona y del país.

El recinto ofrece una amplia programación cultural que incluye museos, colecciones históricas y espectáculos temáticos, pensados para toda la familia. Su propuesta también contempla recorridos guiados y actividades orientadas a turistas nacionales y extranjeros, lo que refuerza su rol como polo turístico de la región.

Este dinamismo ha abierto nuevas oportunidades laborales, programas de capacitación y espacios de participación comunitaria, consolidando al castillo como un actor clave en el desarrollo turístico y cultural de Chancay.