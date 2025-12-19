HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver el clásico por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025

La próxima jornada de la Liga Peruana de Vóley 2025 nos regalará un encuentro fascinante entre Alianza Lima y Universitario. Conoce todos los detalles que debes saber del clásico peruano. 

Alianza Lima y Universitario jugarán desde las 5.00 p. m. Foto: composición LR/X
Alianza Lima y Universitario jugarán desde las 5.00 p. m. Foto: composición LR/X

El vóley nacional vive un momento de máxima expectativa con la llegada de uno de los duelos más esperados de la temporada: Alianza Lima y Universitario se enfrentarán este domingo 21 de diciembre, a partir de las 5.00 p. m., por la novena jornada de la Liga Peruana de Vóley 2025, en lo que será el primer clásico de la temporada.

El choque, que podría ser vital en la lucha por la cima de la tabla, se celebrará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. La capacidad del local, con cerca de 6 000 aficionados, se espera totalmente colmada para vivir una gran fiesta del voleibol femenino. En caso no puedas disfrutarlo en el recinto, podrás sintonizarlo por Latina.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Universitario?

El compromiso entre Alianza Lima y Universitario por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025 se disputará este domingo 21 de diciembre, desde las 5.00 p. m. Latina estará a cargo de la transmisión oficial.

¿A qué hora juega Alianza Lima contra Universitario?

En suelo peruano, el choque entre Alianza Lima contra Universitario por la novena jornada de la Liga Peruana de Vóley 2025 iniciará a las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 5.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 7.00 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima contra Universitario?

La transmisión del enfrentamiento entre Alianza Lima contra Universitario por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley estará a cargo de Latina (Canal 2). También podrás seguir las incidencias por la cobertura de La República Deportes.

Precios de entradas Alianza Lima contra Universitario

A continuación, conoce los precios de las entradas para disfrutar del Alianza Lima contra Universitario por la Liga Peruana de Vóley 2025. Los boletos están disponibles en Joinnus.

  • General: 20 soles
  • Preferente Norte y Sur: 25 soles
  • Preferente Oriente: 35 soles
  • Preferente Occidente: 45 soles
