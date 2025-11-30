Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 30 de noviembre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

Los resultados del 5y6 de La Rinconada se publican por Facebook y X. Foto: composiciónLR/INH

Los resultados del 5y6 de La Rinconada se publican por Facebook y X. Foto: composiciónLR/INH

El domingo 30 de noviembre se celebrará la jornada número 46 de la temporada hípica en el Hipódromo La Rinconada, con el arranque de la primera carrera programado para la 1:00 p. m. La transmisión en vivo estará a cargo del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), a través del canal TVES y su señal en YouTube.

Desde las 3:30 p. m. comenzarán a publicarse los resultados del 5y6, junto con el orden de llegada de cada carrera. Las redes sociales del INH, como Facebook y X, también ofrecerán información relevante a lo largo del día. En esta cobertura especial de La República, podrás seguir minuto a minuto todo lo que ocurra en esta importante fecha del calendario hípico venezolano.

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO hoy, 30 de noviembre: ganadores de las carreras vía INH 10:52 La Rinconada EN VIVO: ¿a qué hora inicia la carrera de caballos? La carrera de la Rinconada de hoy, 30 de noviembre, iniciará a partir de las 1:00 p. m., según horario de Venezuela. Revisa con La República los ganadores vía INH.

Resultados 5y6 La Rinconada del 30 de noviembre: ganadores de las carreras de caballos

Estos fueron los ejemplares que se alzaron con la victoria en las diferentes carreras correspondientes al 5y6, realizadas en el Hipódromo La Rinconada:

Primera no válida: -

- Segunda no válida: -

- Tercera no válida: -

- Cuarta no válida: -

- Quinta no válida: -

- Sexta no válida: -

- Primera válida: -

- Segunda válida: -

- Tercera válida: -

- Cuarta válida: -

- Quinta válida: -

- Sexta válida: -

Inscritos La Rinconada del 30 de noviembre: caballos y jinetes de las carreras

Puedes acceder y descargar el archivo en formato PDF con el listado completo de los caballos inscritos para la jornada en La Rinconada a través de este enlace: (https://files.fm/u/58qvn6xec9). El documento incluye todos los detalles del programa oficial: participantes con sus respectivos números, montos en premios, tipos de apuestas disponibles, distancias de cada carrera, entrenadores responsables y otros datos clave de cada competencia.

¿Dónde ver las carreras de La Rinconada EN VIVO?