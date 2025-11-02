Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 2 de noviembre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

Los resultados del 5y6 de La Rinconada se publican por Facebook y X. Foto: composiciónLR/INH

Los resultados del 5y6 de La Rinconada se publican por Facebook y X. Foto: composiciónLR/INH

Este domingo 2 de noviembre se llevará a cabo la jornada número 42 de la temporada en el Hipódromo La Rinconada, con el inicio de la primera carrera pautado para la 1:00 p. m. El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) será el encargado de la transmisión en directo a través de TVES y su canal oficial en YouTube.

A partir de las 3:30 p. m. comenzarán a difundirse los resultados del 5y6 y el orden de llegada de cada competencia. Las plataformas sociales del INH, como X y Facebook, compartirán actualizaciones clave durante la jornada. En esta cobertura especial de La República, podrás seguir en tiempo real cada momento de esta destacada fecha del calendario hípico nacional.

La Rinconada EN VIVO: ¿a qué hora inicia la carrera de caballos? La carrera de la Rinconada de hoy, 2 de noviembre, iniciará a partir de las 1:00 p. m., según horario de Venezuela.

Resultados 5y6 La Rinconada del 2 de noviembre: ganadores de las carreras de caballos

A continuación, te presentamos los caballos que lograron imponerse en las distintas competencias del 5y6 disputadas en el Hipódromo La Rinconada:

Inscritos La Rinconada del 2 de noviembre: caballos y jinetes de las carreras

Puedes acceder y descargar el archivo en formato PDF con el listado completo de los caballos inscritos para la jornada en La Rinconada a través de este enlace: (https://files.fm/u/rfbbv4ypg2). El documento incluye todos los detalles del programa oficial: participantes con sus respectivos números, montos en premios, tipos de apuestas disponibles, distancias de cada carrera, entrenadores responsables y otros datos clave de cada competencia.

¿Dónde ver las carreras de La Rinconada EN VIVO?