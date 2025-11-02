HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 2 de noviembre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

Entérate de todo lo ocurrido en la jornada del 5y6 celebrada el domingo 2 de noviembre en el Hipódromo La Rinconada. Consulta los resultados oficiales de este clásico sistema de apuestas hípicas, con el detalle completo de los caballos ganadores y las posiciones finales en cada una de las 12 carreras disputadas ese día.

Los resultados del 5y6 de La Rinconada se publican por Facebook y X. Foto: composiciónLR/INH

Este domingo 2 de noviembre se llevará a cabo la jornada número 42 de la temporada en el Hipódromo La Rinconada, con el inicio de la primera carrera pautado para la 1:00 p. m. El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) será el encargado de la transmisión en directo a través de TVES y su canal oficial en YouTube.

A partir de las 3:30 p. m. comenzarán a difundirse los resultados del 5y6 y el orden de llegada de cada competencia. Las plataformas sociales del INH, como X y Facebook, compartirán actualizaciones clave durante la jornada. En esta cobertura especial de La República, podrás seguir en tiempo real cada momento de esta destacada fecha del calendario hípico nacional.

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO hoy, 2 de noviembre: ganadores de las carreras vía INH

11:09
2/11/2025

La Rinconada EN VIVO: ¿a qué hora inicia la carrera de caballos?

La carrera de la Rinconada de hoy, 2 de noviembre, iniciará a partir de las 1:00 p. m., según horario de Venezuela. Revisa con La República los ganadores vía INH.

lr.pe

Resultados 5y6 La Rinconada del 2 de noviembre: ganadores de las carreras de caballos

A continuación, te presentamos los caballos que lograron imponerse en las distintas competencias del 5y6 disputadas en el Hipódromo La Rinconada:

  • Primera no válida: -
  • Segunda no válida: -
  • Tercera no válida: -
  • Cuarta no válida: -
  • Quinta no válida: -
  • Sexta no válida: -
  • Primera válida: -
  • Segunda válida: -
  • Tercera válida: -
  • Cuarta válida: -
  • Quinta válida: -
  • Sexta válida: -

Inscritos La Rinconada del 2 de noviembre: caballos y jinetes de las carreras

Puedes acceder y descargar el archivo en formato PDF con el listado completo de los caballos inscritos para la jornada en La Rinconada a través de este enlace: (https://files.fm/u/rfbbv4ypg2). El documento incluye todos los detalles del programa oficial: participantes con sus respectivos números, montos en premios, tipos de apuestas disponibles, distancias de cada carrera, entrenadores responsables y otros datos clave de cada competencia.

¿Dónde ver las carreras de La Rinconada EN VIVO?

  • Televisión: TVES y Meridiano TV
  • YouTube: INH TV y TVES.
