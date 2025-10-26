HOYSuscripcion LR Focus

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 26 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

Conoce todos los detalles del 5y6 del domingo 26 de octubre en el Hipódromo La Rinconada. Revisa los resultados oficiales de esta tradicional modalidad de apuestas hípicas, incluyendo el listado de ejemplares ganadores y el orden de llegada en las 12 carreras que integraron el programa del día.

Los resultados del 5y6 de La Rinconada se publican por Facebook y X. Foto: composiciónLR/INH
Los resultados del 5y6 de La Rinconada se publican por Facebook y X. Foto: composiciónLR/INH

La jornada hípica número 41 de la temporada está programada para este domingo 26 de octubre en el Hipódromo La Rinconada, con la primera carrera a las 1:00 p. m. La transmisión en vivo correrá a cargo del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) por TVES y su canal de YouTube.

Desde las 3:30 p. m. se publicarán los resultados oficiales del 5y6 y el orden de llegada de cada una de las pruebas. Las cuentas oficiales del INH en X y Facebook mantendrán informados a los seguidores con los datos más relevantes. En esta edición especial de La República, tendrás acceso minuto a minuto a todo lo que ocurra en esta vibrante reunión turfística.

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO hoy, 26 de octubre: ganadores de las carreras vía INH

09:16
26/10/2025

Resultados Rinconada EN VIVO: ¿dónde ver las carreras de caballos?

- Televisión: TVES y Meridiano TV

- YouTube: INH TV y TVES.

PUEDES VER: Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 19 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada de todas las carreras y premios del INH

lr.pe

Resultados 5y6 La Rinconada del 26 de octubre: ganadores de las carreras de caballos

Estos fueron los ejemplares que se alzaron con la victoria en las diferentes pruebas del 5y6 celebradas en el Hipódromo La Rinconada:

  • Primera no válida: -
  • Segunda no válida: -
  • Tercera no válida: -
  • Cuartas no válida: -
  • Quinta no válida: -
  • Sexta no válida: -
  • Primera válida: -
  • Segunda válida: -
  • Tercera válida: -
  • Cuarta válida: -
  • Quinta válida: -
  • Sexta válida: -

Inscritos La Rinconada del 26 de octubre: caballos y jinetes de las carreras

Mediante este enlace (https://files.fm/u/rtjabph3x2) podrás obtener y guardar el documento en formato PDF con el registro íntegro de los caballos inscritos para La Rinconada. El archivo contiene toda la información de la programación: nombres y números de los competidores, premios establecidos, modalidades de apuesta, recorridos de las pruebas, nombres de los preparadores y demás datos relevantes de cada evento.

¿Dónde ver las carreras de La Rinconada EN VIVO?

  • Televisión: TVES y Meridiano TV
  • YouTube: INH TV y TVES.
