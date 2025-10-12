Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 12 de octubre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH
Revisa el desarrollo completo del 5y6 celebrado el domingo 12 de octubre en el Hipódromo La Rinconada. Aquí encontrarás los resultados oficiales del tradicional juego hípico, junto con los ganadores y las posiciones finales de las 12 carreras disputadas en esa jornada.
Este domingo 12 de octubre se celebrará la jornada hípica número 39 del año en el Hipódromo La Rinconada, comenzando a la 1:00 p. m. La transmisión en vivo estará a cargo del INH, disponible a través de TVES y en su canal oficial de YouTube.
Desde las 3:30 p. m., se publicarán los resultados oficiales del 5y6, junto con el orden de llegada de todas las carreras. Además, las redes sociales del INH, como X y Facebook, estarán actualizando constantemente con los datos más relevantes. En esta cobertura especial de La República, podrás seguir minuto a minuto todo lo que ocurra durante esta emocionante jornada.
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO hoy, 12 de octubre: ganadores de las carreras vía INH
Resultados Rinconada EN VIVO: ¿dónde ver las carreras de caballos?
- Televisión: TVES y Meridiano TV
- YouTube: INH TV y TVES.
Resultados 5y6 La Rinconada del 12 de octubre: ganadores de las carreras de caballos
Así quedaron definidos los ganadores de las distintas competencias del 5y6 disputado en La Rinconada:
- Primera no válida: -
- Segunda no válida: -
- Tercera no válida: -
- Cuartas no válida: -
- Quinta no válida: -
- Sexta no válida: -
- Primera válida: -
- Segunda válida: -
- Tercera válida: -
- Cuarta válida: -
- Quinta válida: -
- Sexta válida: -
Inscritos La Rinconada del 12 de octubre: caballos y jinetes de las carreras
Puedes ingresar al siguiente enlace (https://files.fm/u/kxf3usbb9a) para descargar el PDF que contiene el listado completo de los ejemplares inscritos en La Rinconada. En este documento encontrarás todos los detalles de la jornada hípica: nombres y números de los caballos, premios en disputa, tipo de apuestas disponibles, distancias de cada prueba, entrenadores registrados y más datos relevantes sobre cada carrera.
