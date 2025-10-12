Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 12 de octubre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

Los resultados del 5y6 de La Rinconada se publican por Facebook y X. Foto: composiciónLR/INH

Los resultados del 5y6 de La Rinconada se publican por Facebook y X. Foto: composiciónLR/INH

Este domingo 12 de octubre se celebrará la jornada hípica número 39 del año en el Hipódromo La Rinconada, comenzando a la 1:00 p. m. La transmisión en vivo estará a cargo del INH, disponible a través de TVES y en su canal oficial de YouTube.

Desde las 3:30 p. m., se publicarán los resultados oficiales del 5y6, junto con el orden de llegada de todas las carreras. Además, las redes sociales del INH, como X y Facebook, estarán actualizando constantemente con los datos más relevantes. En esta cobertura especial de La República, podrás seguir minuto a minuto todo lo que ocurra durante esta emocionante jornada.

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO hoy, 12 de octubre: ganadores de las carreras vía INH 10:38 Resultados Rinconada EN VIVO: ¿dónde ver las carreras de caballos? - Televisión: TVES y Meridiano TV - YouTube: INH TV y TVES.

Resultados 5y6 La Rinconada del 12 de octubre: ganadores de las carreras de caballos

Así quedaron definidos los ganadores de las distintas competencias del 5y6 disputado en La Rinconada:

Inscritos La Rinconada del 12 de octubre: caballos y jinetes de las carreras

Puedes ingresar al siguiente enlace (https://files.fm/u/kxf3usbb9a) para descargar el PDF que contiene el listado completo de los ejemplares inscritos en La Rinconada. En este documento encontrarás todos los detalles de la jornada hípica: nombres y números de los caballos, premios en disputa, tipo de apuestas disponibles, distancias de cada prueba, entrenadores registrados y más datos relevantes sobre cada carrera.

