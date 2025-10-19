HOYSuscripcion LR Focus

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 19 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada de todas las carreras y premios del INH

Descubre todos los detalles del 5y6 disputado el domingo 19 de octubre en el Hipódromo La Rinconada. Consulta los resultados oficiales de este clásico juego hípico, con la lista de ganadores y las posiciones finales de las 12 competencias que formaron parte de la jornada.

Los resultados del 5y6 de La Rinconada se publican por Facebook y X. Foto: composiciónLR/INH
Este domingo 19 de octubre se llevará a cabo la jornada hípica número 40 de la temporada en el Hipódromo La Rinconada, con inicio previsto para la 1:00 p. m. El evento será transmitido en vivo por el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) a través de la señal de TVES y su canal oficial en YouTube.

A partir de las 3:30 p. m. se darán a conocer los resultados oficiales del 5y6, junto con el orden de llegada de cada competencia. Además, las cuentas del INH en X y Facebook ofrecerán actualizaciones constantes con la información más destacada. En esta cobertura especial de La República, podrás seguir en tiempo real todos los detalles de esta apasionante jornada hípica.

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO hoy, 19 de octubre: ganadores de las carreras vía INH

Resultados Rinconada EN VIVO: ¿dónde ver las carreras de caballos?

- Televisión: TVES y Meridiano TV

- YouTube: INH TV y TVES.

Resultados 5y6 La Rinconada del 19 de octubre: ganadores de las carreras de caballos

Estos fueron los ejemplares que se alzaron con la victoria en las diferentes pruebas del 5y6 celebradas en el Hipódromo La Rinconada:

  • Primera no válida: -
  • Segunda no válida: -
  • Tercera no válida: -
  • Cuartas no válida: -
  • Quinta no válida: -
  • Sexta no válida: -
  • Primera válida: -
  • Segunda válida: -
  • Tercera válida: -
  • Cuarta válida: -
  • Quinta válida: -
  • Sexta válida: -

Inscritos La Rinconada del 19 de octubre: caballos y jinetes de las carreras

A través del siguiente enlace (https://files.fm/u/cn44zzxf2q) puedes acceder y descargar el archivo PDF que incluye el listado completo de los ejemplares inscritos en La Rinconada. Este documento reúne todos los datos de la jornada hípica: nombres y números de los caballos participantes, montos de los premios, tipos de apuestas, distancias de cada competencia, entrenadores registrados y otros detalles importantes de cada carrera.

¿Dónde ver las carreras de La Rinconada EN VIVO?

  • Televisión: TVES y Meridiano TV
  • YouTube: INH TV y TVES.
