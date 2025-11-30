HOYSuscripcion LR Focus

Gustavo Cazonatti confía en obtener el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores

Por su parte, el técnico de Alianza Lima, Néstor Gorosito, va armando el once para enfrentar a los “Celestes”.

Gustavo Cazonatti está recuperado de lesión.
Gustavo Cazonatti está recuperado de lesión.

La temporada está a punto de concluir y en Sporting Cristal hay muchas cosas por corregir con miras al próximo año. El equipo no ha conseguido el objetivo de salir campeón nacional y tiene como premio consuelo luchar por ser Perú 2 en la Copa Libertadores 2026.

El volante Gustavo Cazonatti es consciente de ello. Pese a perderse casi todo el campeonato por una lesión en la rodilla que lo mantuvo alejado del campo por nueve meses, el brasileño viene tomando forma y es casi seguro que tendrá minutos este martes ante Alianza Lima en el Estadio Nacional (8:00 p.m.).

“Fue un año muy difícil para mí, donde tuve una lesión muy larga, pero poco a poco me vengo recuperando y quiero trabajar para mejorar”, dijo el mediocampista brasileño.

Luego fue claro con el objetivo a corto plazo del equipo. “Ahora estamos en esta disputa de segundo lugar para ver quién va a la fase de grupos. Y tenemos grandes oportunidades. Ahora tenemos una semifinal, que es el clásico contra Alianza Lima. Vamos con todo para conseguir esta clasificación, que es muy importante para nosotros”, añadió.

El técnico Paulo Autuori aún no define el once que saldrá este martes, pero este sería con: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram y Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Yoshimar Yotún y Martín Távara; Maxloren Castro, Santiago González e Irven Ávila.

Con Guerrero en ataque

Alianza Lima continúa trabajando en el complejo Esther Grande de Bentín de Lurín y el técnico Néstor Gorosito viene disipando lo que será el equipo titular que enfrentará a Sporting Cristal este martes.

La principal novedad en la zaga sería Gianfranco Chávez, quien reemplazará al expulsado Carlos Zambrano. Por lo demás, el once lo completan: Guillermo Viscarra en el arco. La defensa con Marco Huamán, Chávez, Renzo Garcés y Miguel Trauco por izquierda. En la volante Jesús Castillo, Fernando Gaibor y Pablo Ceppelini moverán los hilos, para dejar en ataque a Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. El atacante ecuatoriano se recuperó de una lesión y estará a disposición del “Pipo”.

Refuerzo 2026

En La Victoria a la par también trabajan para reforzar su plantilla para el próximo año. Uno de los nombres que será anunciado cuando acabe el campeonato será el golero Alejandro Duarte, quien quedará libre a fines de diciembre próximo. El aún golero de Sporting Cristal no renovará su vínculo, ya que busca continuidad. 

Canal confirmado de Alianza Lima contra Sporting Cristal por el playoff de ida en la Liga 1 2025

Canal confirmado de Alianza Lima contra Sporting Cristal por el playoff de ida en la Liga 1 2025

Flamengo se coronó tetracampeón de la Copa Libertadores luego de derrotar al Palmeiras en el estadio Monumental

Flamengo se coronó tetracampeón de la Copa Libertadores luego de derrotar al Palmeiras en el estadio Monumental

Revelan lo que Álex Valera le dijo a Hernán Barcos en el picante Alianza Lima contra Universitario: "Ahí termina de romperse todo"

Revelan lo que Álex Valera le dijo a Hernán Barcos en el picante Alianza Lima contra Universitario: "Ahí termina de romperse todo"

Paolo Guerrero calienta la previa de la final por Copa Libertadores 2025: "Haré fuerzas para que gane Flamengo"

Paolo Guerrero calienta la previa de la final por Copa Libertadores 2025: "Haré fuerzas para que gane Flamengo"

Eddie Fleischman sobre la drástica medida que tomaría Alianza Lima con Carlos Zambrano: "Podrían cederlo a préstamo"

Eddie Fleischman sobre la drástica medida que tomaría Alianza Lima con Carlos Zambrano: "Podrían cederlo a préstamo"

Palmeiras se rinde ante Alberto Gallardo, ídolo de Sporting Cristal, con emotivo mensaje: "El peruano hizo historia en el 'Verdao'"

Palmeiras se rinde ante Alberto Gallardo, ídolo de Sporting Cristal, con emotivo mensaje: "El peruano hizo historia en el ‘Verdao’"

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 30 de noviembre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 30 de noviembre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

Periodistas de ESPN deslumbrados con el Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores 2025: "El segundo más grande"

Periodistas de ESPN deslumbrados con el Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores 2025: "El segundo más grande"

¡Estudiantil CNI ascendió a la Liga 2! Venció por penales a ANBA Perú y se quedó con el último cupo

¡Estudiantil CNI ascendió a la Liga 2! Venció por penales a ANBA Perú y se quedó con el último cupo

¡A lo Super Campeones! Jugador de ANBA Perú rompió la red con potente golazo en partido por el ascenso a la Liga 2

¡A lo Super Campeones! Jugador de ANBA Perú rompió la red con potente golazo en partido por el ascenso a la Liga 2

Carles Puyol y su inesperada reacción al negarse a levantar la Copa Libertadores en el Estadio Monumental

Carles Puyol y su inesperada reacción al negarse a levantar la Copa Libertadores en el Estadio Monumental

Filipe Luis queda maravillado con el Monumental y asegura que siempre lo ha hecho feliz: "Un estadio que forja leyendas"

Filipe Luis queda maravillado con el Monumental y asegura que siempre lo ha hecho feliz: "Un estadio que forja leyendas"

