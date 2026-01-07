El último movimiento de Alianza Lima en este mercado de fichajes de la Liga 1 será la contratación de Luis Advíncula. En las últimas horas, la prensa argentina informó que el lateral llegó a un acuerdo con Boca Juniors para la rescisión de contrato, por lo que solo es cuestión de tiempo para que el club íntimo presente al 'Rayo' como su flamante refuerzo.

La inminente llegada del futbolista de 35 años ha caído bien en la interna blanquiazul, sobre todo en el defensa Carlos Zambrano. El 'León', quien hasta hace un par de años era compañero de 'Bolt' en el conjunto xeneize, no pudo disimular su emoción por volver a compartir vestuario con él.

Carlos Zambrano sobre Luis Advíncula: "Lo esperamos"

Antes de viajar a Uruguay para continuar la pretemporada aliancista en dicho país, Zambrano fue abordado por la prensa acerca del fichaje de Advíncula. "No sé todavía, estoy hablando con él. Hasta que firme...", comentó en un primer momento.

Pese a su actitud evasiva inicial, el zaguero adoptó un tono más cómplice luego de las múltiples confirmaciones que los periodistas le hicieron sobre el éxito de la operación. "Sinceramente, sí (es un gran refuerzo). Ya lo esperamos en Uruguay entonces", fue lo último que declaró con una sonrisa en el rostro.

¿Cómo les fue a Carlos Zambrano y Luis Advíncula jugando juntos?

Durante las dos temporadas (2021 y 2022) que coincidieron en Boca, Zambrano y Advíncula llegaron a ganar un par de títulos del fútbol argentino con la camiseta azul y oro: la Copa de la Liga y la Liga Profesional Argentina, ambas en su último año como compañeros. Fuera del cuadro xeneize, no han jugado juntos en otro equipo, salvo por la selección peruana.