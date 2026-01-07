HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Kira Alcarraz bajo denuncia y candidatos puestos a prueba | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Carlos Zambrano ante inminente fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima: "Lo esperamos en Uruguay"

El defensa se refirió a la posibilidad de volver a tener como compañero de club al 'Rayo', ahora en el fútbol peruano, tras haber coincidido en Boca Juniors hace un par de años.

Luis Advíncula y Carlos Zambrano ganaron dos títulos jugando juntos en Boca Juniors. Foto: composición AFP/captura de Jordy Flores/X
Luis Advíncula y Carlos Zambrano ganaron dos títulos jugando juntos en Boca Juniors. Foto: composición AFP/captura de Jordy Flores/X

El último movimiento de Alianza Lima en este mercado de fichajes de la Liga 1 será la contratación de Luis Advíncula. En las últimas horas, la prensa argentina informó que el lateral llegó a un acuerdo con Boca Juniors para la rescisión de contrato, por lo que solo es cuestión de tiempo para que el club íntimo presente al 'Rayo' como su flamante refuerzo.

La inminente llegada del futbolista de 35 años ha caído bien en la interna blanquiazul, sobre todo en el defensa Carlos Zambrano. El 'León', quien hasta hace un par de años era compañero de 'Bolt' en el conjunto xeneize, no pudo disimular su emoción por volver a compartir vestuario con él.

PUEDES VER: Alan Cantero reveló por qué continuó en Alianza Lima pese a ofertas de clubes de la Liga 1: 'Te transmite esa pasión'

lr.pe

Carlos Zambrano sobre Luis Advíncula: "Lo esperamos"

Antes de viajar a Uruguay para continuar la pretemporada aliancista en dicho país, Zambrano fue abordado por la prensa acerca del fichaje de Advíncula. "No sé todavía, estoy hablando con él. Hasta que firme...", comentó en un primer momento.

Pese a su actitud evasiva inicial, el zaguero adoptó un tono más cómplice luego de las múltiples confirmaciones que los periodistas le hicieron sobre el éxito de la operación. "Sinceramente, sí (es un gran refuerzo). Ya lo esperamos en Uruguay entonces", fue lo último que declaró con una sonrisa en el rostro.

¿Cómo les fue a Carlos Zambrano y Luis Advíncula jugando juntos?

Durante las dos temporadas (2021 y 2022) que coincidieron en Boca, Zambrano y Advíncula llegaron a ganar un par de títulos del fútbol argentino con la camiseta azul y oro: la Copa de la Liga y la Liga Profesional Argentina, ambas en su último año como compañeros. Fuera del cuadro xeneize, no han jugado juntos en otro equipo, salvo por la selección peruana.

Notas relacionadas
Kevin Quevedo es la primera baja de Alianza Lima: delantero viajó para la Serie Río de La Plata pese a ser visto en silla de ruedas

Kevin Quevedo es la primera baja de Alianza Lima: delantero viajó para la Serie Río de La Plata pese a ser visto en silla de ruedas

LEER MÁS
Luis Advíncula le pone fin a su ciclo en Boca Juniors: el 'Rayo' tiene un acuerdo para reforzar a Alianza Lima

Luis Advíncula le pone fin a su ciclo en Boca Juniors: el 'Rayo' tiene un acuerdo para reforzar a Alianza Lima

LEER MÁS
Luis Ramos le cierra las puertas a una futura llegada a Universitario y destaca su presente en Alianza Lima: "Para mí es un tema cerrado"

Luis Ramos le cierra las puertas a una futura llegada a Universitario y destaca su presente en Alianza Lima: "Para mí es un tema cerrado"

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima - Independiente: fecha, hora y canal de TV para ver el partido de los blanquiazules en la Serie Río de La Plata 2026

Alianza Lima - Independiente: fecha, hora y canal de TV para ver el partido de los blanquiazules en la Serie Río de La Plata 2026

LEER MÁS
Luis Advíncula le pone fin a su ciclo en Boca Juniors: el 'Rayo' tiene un acuerdo para reforzar a Alianza Lima

Luis Advíncula le pone fin a su ciclo en Boca Juniors: el 'Rayo' tiene un acuerdo para reforzar a Alianza Lima

LEER MÁS
Kevin Quevedo es la primera baja de Alianza Lima: delantero viajó para la Serie Río de La Plata pese a ser visto en silla de ruedas

Kevin Quevedo es la primera baja de Alianza Lima: delantero viajó para la Serie Río de La Plata pese a ser visto en silla de ruedas

LEER MÁS
Nolberto Solano sobre aumento de cupos para extranjeros en la Liga 1: "No hay oportunidad para el talento peruano"

Nolberto Solano sobre aumento de cupos para extranjeros en la Liga 1: "No hay oportunidad para el talento peruano"

LEER MÁS
Teófilo Cubillas, Ricardo Gareca y Edwin Oviedo se reunieron con el papa León XIV y le regalaron histórica camiseta de la selección peruana

Teófilo Cubillas, Ricardo Gareca y Edwin Oviedo se reunieron con el papa León XIV y le regalaron histórica camiseta de la selección peruana

LEER MÁS
Jorge Fossati recordó a la prensa colombiana la suspensión de Rodrigo Ureña en Universitario: "Fue denunciado sin ninguna prueba"

Jorge Fossati recordó a la prensa colombiana la suspensión de Rodrigo Ureña en Universitario: "Fue denunciado sin ninguna prueba"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Maria Teresa Cabrera juró como presidenta de la JNJ: "No daremos lugar a ninguna cacería de brujas"

Perú vs España EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Kings World Cup Nations 2026

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Deportes

Perú vs España EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Kings World Cup Nations 2026

IRTP lanza ‘Canal D’, su nueva señal deportiva: Alberto Beingolea liderará y debutaría con la Noche Crema de Universitario

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones del fútbol peruano para el inicio de temporada

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Maria Teresa Cabrera juró como presidenta de la JNJ: "No daremos lugar a ninguna cacería de brujas"

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Comisión de Ética verá denuncia contra congresista Kira Alcarraz por agresión a fiscalizador del SAT

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025