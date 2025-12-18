Federico Gorriti sigue siendo vinculado e ilusionando a los hinchas con su posible llegada a Alianza Lima. El conjunto íntimo buscará reforzar su equipo de cara a la próxima temporada de la Liga 1, con el objetivo de realizar una buena campaña en la Copa Libertadores. Teniendo en cuenta que la temporada será larga para los íntimos, Gorriti, delantero de 26 años, suena con fuerza.

Esto se ha intensificado debido a las declaraciones de Andrés Fassi, presidente de Talleres, quien dio detalles sobre una conversación que tuvo con el jugador. En entrevista con TVPerú Deportes, Fassi señaló que el futuro del argentino está entre México y Alianza, aunque Gorriti habría mostrado una inclinación favorable por llegar a Perú, pues considera que podría convertirse en el máximo goleador del torneo local.

Presidente de Talleres revela que Federico Girotti quiere jugar en Alianza Lima

Ante este panorama, y considerando que Girotti es pretendido por otros clubes del extranjero, el presidente de Talleres decidió hablar al respecto. El directivo del ‘Matador’ señaló que los próximos días serán determinantes para que el delantero de 26 años defina su futuro. Además, confirmó que el exjugador de River Plate tiene la intención de llegar a Matute.

"En estos días decidimos el futuro de Federico está entre un club de México o Alianza. Él mismo nos ha manifestado que desea Alianza, considera que será el mejor delantero del fútbol peruano", fueron las palabras de Fassi.

Datos de Federico Girotti con Talleres

Durante la temporada 2025, el destacado delantero disputó 37 partidos oficiales con Talleres de Córdoba entre la Liga Profesional, la Copa Argentina y la Copa Conmebol Libertadores. En esos encuentros, anotó 4 goles, repartió 2 asistencias y acumuló un total de 2,259 minutos, reflejando su buen rendimiento en el terreno de juego.

¿Cuánto vale Federico Girotti?

Actualmente, el jugador que mide 1.90 tiene un valor de 2 millones de euros, según el portal especializado Tranfermartk.