Hernán Barcos tras confirmarse partida de Alianza Lima: "Por respeto al club y al hincha..."

Se cierra un nuevo capítulo en la historia de Alianza Lima y, sobre todo, para Hernán Barcos, quien vive sus últimas horas como jugador blanquiazul. En una reciente comunicación con los medios, el 'Pirata' fue consultado sobre su postura respecto a lo ocurrido en el equipo íntimo, pues, como se sabe, el club ha decidido no contar con él para la siguiente temporada.

En sus palabras, el argentino no dudó en señalar que, por respeto al club y al hincha de Alianza, no hablará sobre este tema mientras esté sentado en su vehículo. No obstante, manifestó que, cuando se encuentren en un mejor lugar y con más tranquilidad, podrá brindar detalles sobre lo sucedido.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre su salida de Alianza Lima?

"Por respeto al club y al hincha de Alianza, cuando estemos en un lugar organizado hablaremos. No voy a hablar de mi salida sentado en mi carro. Cuando sea una cosa seria y tranquila, hablamos", fueron las palabras del 'Pirata'.

¿Cómo le fue a Hernán Barcos en Alianza Lima?

El ‘Pirata’ disputó un total de 187 partidos oficiales con la camiseta blanquiazul, anotando 76 goles y registrando 21 asistencias (61 en Liga 1, 7 en Copa Libertadores, 1 en Copa Sudamericana y 1 en Copa Bicentenario). Gracias a este destacado desempeño, se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia del club y se ubicó entre los diez máximos artilleros de Alianza Lima. Además, fue bicampeón de la Liga 1 en 2021 y 2022, desempeñando un papel clave también a nivel internacional.