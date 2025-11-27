Hernán Barcos podría llegar a Sport Boys tras su salida de Alianza Lima: “Empezaron negociaciones”

Es un hecho que Hernán Barcos está viviendo sus últimos minutos como jugador de Alianza Lima, y por ello diversos rumores circulan en torno a su futuro. Muchos periodistas han mencionado posibles destinos para el ‘Pirata’, como Sporting Cristal o Sport Boys. En este contexto, durante la transmisión de L1 Max, el periodista Gustavo Peralta reveló detalles inéditos sobre las reuniones que ha tenido el club chalaco con Barcos.

Según explicó, entre el club y el delantero ya hubo un primer contacto. Además, aseguró que en las próximas horas se llevará a cabo una reunión y que el club rosado ya ha expresado su interés en contar con él.

¿Hernán Barcos irá a Sport Boys tras su salida de Alianza Lima?

Según el periodista, aunque de momento no se ha tocado el tema económico, en las próximas horas habrá otra reunión donde se abordará esto.

"Lo que sí puedo contar es que Sport Boys, con Barcos, ya empezaron negociaciones. Ya conversaron, hubo un primer contacto y todavía no se habló de lo económico. Más tarde habrá una reunión en la que puedan abordar temas de números. Pero ya Boys le hizo saber a Hernán, el 'Pirata', que lo quiere, que le interesa, y van a conversar sobre las condiciones. Ya hubo un primer contacto y hoy va a haber una reunión para hablar de temas más grandes", fueron las palabras de Peralta.

¿Sporting Cristal quiere fichar a Hernán Barcos?

Por su parte, según el periodista Denilson Barrenechea, Barcos habría sido ofrecido a Sporting Cristal.

"Hernán Barcos fue ofrecido a Sporting Cristal y no ocuparía plaza de extranjero. Hubo conversaciones, pero de momento no hay avances", reveló el periodista en 'A Presión'.