Franco Navarro, en una reciente entrevista con L1 Max, habló sobre la despedida de Hernán Barcos de Alianza Lima, brindando detalles inéditos sobre lo sucedido. En sus palabras, señaló que le comunicaron al 'Pirata' que no estaba en los planes para la siguiente temporada. Sin embargo, le recalcó al argentino que las puertas del club siempre están abiertas.

Navarro también afirmó que, si el argentino lo desea, el club lo apoyará en lo que pueda y reconoció que ha sido el mejor extranjero que ha llegado a Matute. No obstante, fue enfático al señalar que, cuando se cuenta con jugadores de edad avanzada como Paolo Guerrero y, en este caso, Barcos, siempre se deben priorizar las necesidades del club.

Franco Navarro se pronuncia sobre la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

"El día de ayer tuvimos una reunión con Hernán, pedida por él hace un tiempo porque quería tener un panorama más claro sobre su futuro en la institución. Le expresamos que no estaba en los planes del 2026. Es una decisión que nos duele, nos toca, de las más difíciles que me tocó tomar en Alianza Lima. Estoy en un puesto en el que tengo que tomar decisiones no con el corazón, sino deportivas. No hay decisiones emocionales, sino deportivas", fueron sus primeras palabras.

"Se le comunicó que no iba a continuar el próximo año, que no estaba en planes para el 2026. También le manifestamos que las puertas están abiertas del club. Él necesita irse como corresponde, como lo que es: como el mejor extranjero que ha pasado por la institución. Desde el club le vamos a dar todo lo que necesita, en la posición que sea, si quiere ser DT, director deportivo, en lo que él desee".

"Él, cuando decida retirarse profesionalmente, merece una despedida que corresponda a lo que significa Barcos para Alianza Lima. Pero que quede claro, porque después me van a reclamar con el pasar del tiempo, como no pensé en el futuro del club, dejando a dos jugadores que cuentan con una edad avanzada. Es algo natural que pasa en el fútbol; ya a esta altura es raro tener dos jugadores como Hernán y Paolo que tengan el nivel que tienen. Es difícil, pero también tengo que pensar en el futuro del equipo".

¿Cómo le fue a Hernán Barcos en Alianza Lima?

El ‘Pirata’ disputó un total de 187 partidos oficiales con la camiseta blanquiazul, anotando 76 goles y registrando 21 asistencias (61 en Liga 1, 7 en Copa Libertadores, 1 en Copa Sudamericana y 1 en Copa Bicentenario). Gracias a este destacado desempeño, se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia del club y se ubicó entre los diez máximos artilleros de Alianza Lima. Además, fue bicampeón de la Liga 1 en 2021 y 2022, desempeñando un papel clave también a nivel internacional.