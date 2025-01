Hace algunas semanas, Racing Club de Argentina confirmó la renovación de Gustavo Costas como técnico para la temporada 2025. En busca de reforzar su plantel, el estratega ha pedido la contratación de un exfutbolista de Alianza Lima. Se trata de Adrián Balboa, el delantero uruguayo que pertenece al Unión de Santa Fe.

El entrenador brindó una entrevista para TyC Sports y confirmó que quiere sí o sí al 'Rocky' para pelearle el puesto al goleador Adrián 'Maravilla' Martínez.

¿Qué dijo Gustavo Costas sobre Adrián Balboa?

En una entrevista para TyC Sports, Gustavo Costas confirmó que Adrián Balboa es el delantero que quiere para jugar la Liga Profesional Argentina y la Copa Libertadores

"Hay que apuntar a salir campeones de la Libertadores, no podemos ser mediocres y conformarnos. Hay que querer más. Racing, si bien es Racing, no tiene tantas copas y hay que ir por eso. Cuando te pones la vara más alta, vivís los días distintos y estás más enchufado", señaló.

"Tenemos muchas bajas adelante. Josef Martínez y Adrián Balboa son opciones, pero lo que más urgente necesitamos es un '9' porque a Maravilla Martínez lo matamos. El '9' que pedí es Balboa", agregó.

¿Qué dijo Adrián Balboa sobre jugar en Racing?

Hace algunos días, Adrián Balboa manifestó su deseo de salir de Unión de Santa Fe y fichar por Racing Club de Argentina para la próxima campaña.

"No creo que Unión me deje ir tan fácil, pero hablé con 'Kily' González (técnico de Unión de Santa Fe) y le dije que, si estaba la posibilidad, me gustaría salir", sostuvo.

"Trato de enfocarme en los entrenamientos, porque es lo que me hará rendir en el año y estoy contento en Unión, pero claramente si se da esta chance sería muy lindo", añadió.

Adrián Balboa y su paso por Alianza Lima

El popular ‘Rocky’ arribó a Alianza Lima en julio del 2019 y se fue a finales de junio del 2020 luego de que no llegar a un acuerdo con el club íntimo para extender el vínculo. Sin embargo, dejó un grato recuerdo en la hinchada íntima debido a su entrega dentro del campo.

En el club blanquiazul, Adrián Balboa disputó 26 partidos oficiales, en los que anotó 5 goles y brindó 4 asistencias. Además, logró el título del Torneo Clausura del 2019.

¿En qué equipos ha jugado Adrián Balboa?

Adrián Balboa empezó su carrera en el club Cerrito de Uruguay. Posteriormente, pasó por varios equipos del fútbol uruguayo, argentino, colombiano, español y chileno.

En la temporada 2024, defendió la camiseta de Unión de Santa Fe de la primera división de Argentina. En esta escuadra, el uruguayo disputó 40 partidos, en los que anotó 8 goles y brindó 3 asistencias.