HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?
Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?      Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?      Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?      
Deportes

Portero de Cusco FC resta importancia sobre si enfrentarán a Alianza Lima o Sporting Cristal en los play-offs: “Cualquiera”

El arquero de Cusco FC, Pedro Díaz, se pronunció sobre el rival que enfrentarán en los play-offs rumbo a la Copa Libertadores 2026 y dejó en claro que confían en su capacidad sin importar si el oponente es Alianza Lima o Sporting Cristal.

El ganador de los play-offs clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, junto a Universitario. Foto: composiciónLR/Liga 1
El ganador de los play-offs clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, junto a Universitario. Foto: composiciónLR/Liga 1

Cusco FC cerró la temporada regular de la Liga 1 2025 en la segunda posición de la Tabla Acumulada, una campaña que, en otro contexto, le habría otorgado el pase directo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. Sin embargo, el sistema actual del campeonato peruano impide ese acceso inmediato, y el cuadro cusqueño deberá disputar una instancia adicional para asegurar su presencia internacional.

El reglamento obliga a los dirigidos por Miguel Rondelli a medirse en un play-off definitivo contra el ganador del duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal, que disputarán su respectiva llave en diciembre. Ante esta coyuntura, el arquero Pedro Díaz ofreció declaraciones en el programa 'Mano a Mano', donde se mostró tranquilo frente al escenario que se avecina.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs Alianza Lima: fecha, hora y canal de la primera fase de los playoffs de la Liga 1 2025

lr.pe

¿Qué dijo Pedro Díaz sobre los play-offs ante Alianza Lima o Sporting Cristal?

Consultado sobre a quién prefiere enfrentar en el play-off por el cupo a la Copa Libertadores 2026, el guardameta Pedro Díaz se mantuvo firme y confiado. Su respuesta fue directa y sin rodeos, reflejando la seguridad que existe en el plantel de Cusco FC tras una campaña regular sólida.

“Prefiero a cualquiera, en realidad. Si bien es cierto Alianza Lima nos ganó la primera fecha, pero el equipo recién estaba cuajando de todas las piezas. El sistema del profesor [Miguel Rondelli] es un poco complicado. Entonces, cualquiera vendría bien", mencionó el portero.

Díaz también destacó la evolución del equipo durante el torneo y reafirmó su convicción de que el conjunto está listo para enfrentar a cualquier rival, tanto en casa como fuera de ella.

“Nosotros estamos preparados para eso y hemos demostrado que podemos jugarle tú a tú a cualquiera de visita o de local. Y bueno, yo creo que si hemos quedado Perú 2, en este momento, todavía es porque hemos demostrado que hemos hecho una buena campaña tanto”, añadió.

¿Cómo se definirá el cupo de "Perú 2" para la Copa Libertadores 2026?

A pesar de haber terminado en el segundo lugar de la Tabla Acumulada, Cusco FC no clasificó de forma directa a la Copa Libertadores, debido a que Universitario de Deportes se consagró campeón nacional tras haber ganado Apertura y Clausura.

Según el formato vigente en la Liga 1, si un equipo logra ambos títulos en la temporada, el cuadro que finaliza segundo en el acumulado debe disputar un play-off frente al ganador del enfrentamiento entre los equipos que hayan quedado tercero y cuarto en la general.

En este caso, Alianza Lima y Sporting Cristal definirán al rival de Cusco FC en una serie a doble partido. La primera llave está programada para los primeros días de diciembre, mientras que la gran final del play-off se jugará antes de Navidad.

Notas relacionadas
Hincha de Alianza Lima es perseguido y atacado por barristas de Universitario en Iquitos: querían quitarle su camiseta

Hincha de Alianza Lima es perseguido y atacado por barristas de Universitario en Iquitos: querían quitarle su camiseta

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas, bajas y rumores del equipo de Néstor Gorosito para la Liga 1 2026

Fichajes de Alianza Lima: altas, bajas y rumores del equipo de Néstor Gorosito para la Liga 1 2026

LEER MÁS
Guillermo Viscarra califica de ídolo a Hernán Barcos ante posible salida de Alianza Lima: "Nadie es ciego para no ver el cariño que se ganó"

Guillermo Viscarra califica de ídolo a Hernán Barcos ante posible salida de Alianza Lima: "Nadie es ciego para no ver el cariño que se ganó"

LEER MÁS
Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

LEER MÁS
Triunfo peruano: Zacarías Rivera, promesa y esperanza de la natación

Triunfo peruano: Zacarías Rivera, promesa y esperanza de la natación

LEER MÁS
Puma Carranza revela que no volvería a convocar a Erick Noriega en la selección peruana: "Algunos juegan en Brasil y no dan la talla"

Puma Carranza revela que no volvería a convocar a Erick Noriega en la selección peruana: "Algunos juegan en Brasil y no dan la talla"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Erick Noriega no volverá a jugar en el 2025: Gremio confirma que el peruano se rompió dos ligamentos del tobillo

Erick Noriega no volverá a jugar en el 2025: Gremio confirma que el peruano se rompió dos ligamentos del tobillo

LEER MÁS
Fichajes de Universitario 2026: posibles altas, bajas y rumores del tricampeón del fútbol peruano

Fichajes de Universitario 2026: posibles altas, bajas y rumores del tricampeón del fútbol peruano

LEER MÁS
Barcelona vs Chelsea: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 5 de la Champions League 2025

Barcelona vs Chelsea: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 5 de la Champions League 2025

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Alianza Lima: fecha, hora y canal de la primera fase de los playoffs de la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Alianza Lima: fecha, hora y canal de la primera fase de los playoffs de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Fichajes de Sporting Cristal, últimas noticias: refuerzos y bajas de los celestes en la Liga 1 2026

Fichajes de Sporting Cristal, últimas noticias: refuerzos y bajas de los celestes en la Liga 1 2026

LEER MÁS
Néstor Gorosito deja la responsabilidad a la directiva de Alianza Lima para renovar a Hernán Barcos: "Ya di mi opinión"

Néstor Gorosito deja la responsabilidad a la directiva de Alianza Lima para renovar a Hernán Barcos: "Ya di mi opinión"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Iquitos: joven muere tras electrocutarse con cable expuesto mientras juntaba agua en su vivienda

Municipalidad de Surco recupera terreno ocupado por más de 20 años en Vía Expresa Sur: conectará importantes avenidas del distrito

Deportes

River Plate vs Racing EN VIVO HOY: horario y posibles alineaciones del partido por los octavos de final de la liga argentina 2025

Sebastián Britos luego de perder el invicto con Universitario por el Torneo Clausura: "No es fácil venir a jugar acá"

Erick Noriega no volverá a jugar en el 2025: Gremio confirma que el peruano se rompió dos ligamentos del tobillo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de José Jerí insiste en proyecto de ley que crea el delito de información reservada

Wilson Soto justifica proyecto que exige título profesional a influencers: "En China ya se regula este tema"

Jefe del INPE no pasará por prueba del polígrafo pese a denuncia de cobro de coimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025