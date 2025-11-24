El ganador de los play-offs clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, junto a Universitario. Foto: composiciónLR/Liga 1

Cusco FC cerró la temporada regular de la Liga 1 2025 en la segunda posición de la Tabla Acumulada, una campaña que, en otro contexto, le habría otorgado el pase directo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. Sin embargo, el sistema actual del campeonato peruano impide ese acceso inmediato, y el cuadro cusqueño deberá disputar una instancia adicional para asegurar su presencia internacional.

El reglamento obliga a los dirigidos por Miguel Rondelli a medirse en un play-off definitivo contra el ganador del duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal, que disputarán su respectiva llave en diciembre. Ante esta coyuntura, el arquero Pedro Díaz ofreció declaraciones en el programa 'Mano a Mano', donde se mostró tranquilo frente al escenario que se avecina.

¿Qué dijo Pedro Díaz sobre los play-offs ante Alianza Lima o Sporting Cristal?

Consultado sobre a quién prefiere enfrentar en el play-off por el cupo a la Copa Libertadores 2026, el guardameta Pedro Díaz se mantuvo firme y confiado. Su respuesta fue directa y sin rodeos, reflejando la seguridad que existe en el plantel de Cusco FC tras una campaña regular sólida.

“Prefiero a cualquiera, en realidad. Si bien es cierto Alianza Lima nos ganó la primera fecha, pero el equipo recién estaba cuajando de todas las piezas. El sistema del profesor [Miguel Rondelli] es un poco complicado. Entonces, cualquiera vendría bien", mencionó el portero.

Díaz también destacó la evolución del equipo durante el torneo y reafirmó su convicción de que el conjunto está listo para enfrentar a cualquier rival, tanto en casa como fuera de ella.

“Nosotros estamos preparados para eso y hemos demostrado que podemos jugarle tú a tú a cualquiera de visita o de local. Y bueno, yo creo que si hemos quedado Perú 2, en este momento, todavía es porque hemos demostrado que hemos hecho una buena campaña tanto”, añadió.

¿Cómo se definirá el cupo de "Perú 2" para la Copa Libertadores 2026?

A pesar de haber terminado en el segundo lugar de la Tabla Acumulada, Cusco FC no clasificó de forma directa a la Copa Libertadores, debido a que Universitario de Deportes se consagró campeón nacional tras haber ganado Apertura y Clausura.

Según el formato vigente en la Liga 1, si un equipo logra ambos títulos en la temporada, el cuadro que finaliza segundo en el acumulado debe disputar un play-off frente al ganador del enfrentamiento entre los equipos que hayan quedado tercero y cuarto en la general.

En este caso, Alianza Lima y Sporting Cristal definirán al rival de Cusco FC en una serie a doble partido. La primera llave está programada para los primeros días de diciembre, mientras que la gran final del play-off se jugará antes de Navidad.