Johana Cubillas aclara la razón por la que aún no firma el divorcio con Juan Ichazo: "No confío"

Johana Cubillas se sinceró y reveló sus motivos del por qué aún no piensa en firmarle los papeles del divorcio al argentino Juan Ichazo, padre de sus dos hijos. La 'Nena' explicó que se debe a que por el momento no han llegado a un acuerdo oportuno sobre la manutención de los menores, además de que siente desconfianza que Ichazo no pague los dos meses de pensión, que según contó, tiene pendiente.

Por medio de un enlace telefónico con 'Amor y Fuego', Cubillas brindó detalles de las razones de su determinante postura. "No le puedo dar el divorcio porque tengo que asegurarme de que cumpla con mis hijos. Su abogado y mi abogada están hablando de hacer una nueva conciliación", indicó la empresaria, a pesar de que en anteriores oportunidades manifestó su deseo de separarse del argentino.

TE RECOMENDAMOS FRANK MENDIZÁBAL REVELA SU CONEXIÓN CON EL MÁS ALLÁ | MÉDIUM Y TAROTISTA | ASTROMOOD

Johana Cubillas señala que Juan Ichazo debe pensiones

De acuerdo con la hija de Teófilo Cubillas, el papá de sus pequeños cuenta con una deuda pendiente por dos meses de manutención que no cumplió en pagar. Dicha situación la ha llenado de desconfianza y temor, pues según Johana, si firma el divorcio Ichazo no llegará a pagarle todo el supuesto dinero que le debe.

"No me va a pagar, si le firmo el divorcio, no me va a pagar. Yo no confío en él, toda la vida soy la que tiene que decir amén", sostuvo. De esa manera, la 'Nena' dejó entrever que sin una nueva conciliación que contenga garantías, el conflicto entre ambos continuará.