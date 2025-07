Aixa Vigil aún recuerda con nostalgia a Alianza Lima. Después de ser bicampeona de la Liga Peruana de Vóley, la joven puntera decidió poner punto final a su etapa como blanquiazul para convertirse en nueva jugadora de la Universidad San Martín. Su salida fue duramente criticada por los hinchas, quienes no estuvieron de acuerdo con su decisión. A pesar de ello, la voleibolista expresó su agradecimiento por el apoyo que le brindaron durante su estadía en el equipo victoriano y prometió volver algún día.

Recordemos que Vigil fue una de las figuras de la selección peruana en el subcampeonato de la Copa América de Vóley 2025. Después de esta hazaña, ya está en el Perú brindando algunas entrevistas y preparándose para el inicio de una nueva temporada, pero esta vez alejada de La Victoria.

Aixa Vigil agradece a hinchas y promete volver a Alianza Lima

En la última edición del programa 'Somos Vóley', de Latina Deportes, Aixa Vigil reconoció que fue difícil tomar la decisión de marcharse de Alianza Lima. No obstante, señaló que debía irse por su tranquilidad personal. Eso sí, promete que volverá a vestir los colores de la camiseta blanquiazul.

"Sí, fue totalmente difícil, me costó muchísimo porque Aixa como deportista estaba muy feliz, sólida y con un equipo muy unido. El cuerpo técnico era espectacular. La gerencia incluso era muy fuerte. Creo que era una familia. Pero Aixa, como persona, ya no estaba cómoda. Sentía una espinita. Mi tranquilidad no vale más que estar ahí y no iba a poder hacer mi trabajo, que es para lo que ellos me pagaban y me contrataron", declaró.

"Estoy muy agradecida por el apoyo que me dieron. Hay muchos hinchas blanquiazules que todavía me siguen dando su apoyo, que me dicen que me van a acompañar en el que equipo que esté. Sé que en algún momento volveré a Alianza. Creo que tuvimos dos triunfos importantes que toda la gente disfrutó. No solo somos deportistas o no solo merecemos trabajar en un solo lugar. Estoy super agradecida con ellos (la hinchada). Espero sigan disfrutando del deporte y me va a costar mucho tenerlos en contra", concluyó.

Aixa Vigil y su polémica salida de Alianza Lima

Hace algunos meses, Cenaida Uribe, jefa de equipo de Alianza Lima, se refirió a la partida de Aixa Vigil a la Universidad San Martín. La exvoleibolista expresó su disgusto por la forma en la que se concretó su desvinculación.

"(...) Vino con el rollo de que tiene manager, que habla con mi manager y yo le dije ‘con tu manager, yo no voy hablar’. Ella ya tenía decidido irse; después me enteré de que había firmado hace 15 días y, obviamente, me mortificó", sostuvo en el programa ‘Saque y punto’.