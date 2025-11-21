HOYSuscripcion LR Focus

Universitario sale con su mejor equipo ante Los Chankas en Andahuaylas en este cierre del Torneo Clausura

"La 'U' no puede salir nunca a la cancha si no es con seriedad y a buscar el mejor resultado", declaró el técnico Jorge Fossati.

Universitario es tricampeón nacional.
Universitario es tricampeón nacional.

El actual tricampeón del fútbol peruano, Universitario de Deportes, le pone fin a su temporada visitando la altura de Andahuaylas para enfrentar a Los Chankas en esta jornada 19 del Torneo Clausura (3:30 p.m.).

El cuadro dirigido por Jorge Fossati sale con su mejor once, ya que busca cerrar de manera invicta esta segunda parte del campeonato. En 16 compromisos disputados venció en 12 oportunidades y empató las otras cuatro. El técnico uruguayo remarcó que su plantel saldrá a competir con la responsabilidad que exige la historia del club, por lo que no quiere relajos y dispondrá de los elementos que estuvieron por Rusia para los amistosos de la selección peruana ante los locales y Chile: Alex Valera, Jairo Concha, César Inga y Jesús Castillo.

“Cerrar el campeonato con responsabilidad por el club al que representamos. Universitario no puede salir nunca a la cancha si no es con seriedad y a buscar el mejor resultado. Lo que tratamos de hacer es representar por encima de estas decisiones que uno no entiende, ya que nos toca jugar sábado cuando a los demás les toca domingo”, declaró el estratega uruguayo, quien también se tomó unos minutos para hablar sobre su continuidad en el elenco crema.

“No cambia nada de lo que empecé a decir en agosto, que ha sorprendido a algunos o ha hecho que otros tergiversen lo que yo dije, como siempre, buscando lo fantasioso, lo que se vende por encima de la verdad. Yo dije que cuando terminara el campeonato, nos íbamos a reunir. Lo repetí unas 14 veces cuando me preguntaron y no sé por qué ponen en mi boca cosas que no dije”, señaló el DT de 71 años todavía con contrato vigente hasta finales del 2026.

Con respecto al once, este sería con: Sebastián Britos en el arco; la línea de tres con Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo y César Inga por las bandas; Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña y Jairo Vélez más adelantados; para dejar en ataque a Edison Flores y el goleador Alex Valera.

