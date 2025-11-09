HOYSuscripcion LR Focus

Ayacucho FC podría decirle adiós a la Liga 1: los escenarios tras la suspensión del partido ante Comerciantes Unidos

Ayacucho FC, Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y UTC de Cajamarca son los clubes que lucharán por no descender en la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1.

Ayacucho FC subió a primera división en el 2025 debido a un mandato judicial. Foto: composición LR/Liga 1/Ayacucho FC
Ayacucho FC subió a primera división en el 2025 debido a un mandato judicial. Foto: composición LR/Liga 1/Ayacucho FC

La penúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 nos dejó un polémico episodio en plena lucha por mantener la categoría: el árbitro Diego Haro decidió suspender el partido entre Ayacucho FC y Comerciantes Unidos en los minutos finales debido a las agresiones de los hinchas en el estadio Ciudad de Cumaná.

Si bien al momento de interrumpir el compromiso el marcador estaba 1-0 a favor de los 'Zorros', se espera que la organización del certamen decida si ratifica el resultado o, por el contrario, se aplique una sanción que implique la perdida de los puntos.

¿Qué pasará con el Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos?

De acuerdo a Marcelo Bee Sellares, experto en derecho deportivo, el juez Diego Haro intentó reanudar el partido sin público; sin embargo, el equipo de Cutervo se negó argumentando que el reglamento no contemplaba esta opción.

En ese sentido, el abogado indicó que, según la normativa FIFA y el reglamento de la FPF, existen 2 escenarios posibles para definir el resultado final.

  • Si se confirma que la suspensión se debió a la conducta del público local: Ayacucho FC podría perder 0-2 ( Reglamento Disciplinario FPF).
  • Si se determina que Comerciantes Unidos incumplió la orden arbitral → pierde 0-3 por incomparecencia ( Reglamento de la Liga 1).

"Ambos clubes presentarían reclamos formales para que se les otorgue la victoria. La decisión final dependerá del informe del árbitro y de la Comisión Disciplinaria de la FPF", explicó a través de sus redes sociales.

Ayacucho podría decirle adiós a la Liga 1

En caso se declare como perdedor a Ayacucho FC, los dirigidos por Sergio Castellanos llegarán a la última jornada del Torneo Clausura en zona de descenso y no dependerán de ellos mismos para salvarse, pues UTC (único equipo al que podrían alcanzar) tendría que perder su respectivo cotejo por una diferencia considerable.

En ese mismo escenario, Juan Pablo II y Comerciantes Unidos se salvarían automáticamente y sin importar el resultado que obtengan en el cierre de la Liga 1.

Tabla de posiciones de la Liga 1

Así marcha actualmente la tabla acumulada de la Liga 1 sin contar la victoria de Ayacucho sobre Comerciantes, resultado que debe ser definido por la organización.

EquiposPJDGPuntos
1. Universitario344479
2. Cusco FC342767
3. Alianza Lima342065
4. Sporting Cristal342260
5. Melgar351556
6. Alianza Atlético341254
7. Deportivo Garcilaso35852
8. Sport Huancayo34348
9. Cienicano34747
10. Los Chankas33-947
11. ADT33-845
12. Atlético Grau34-538
13. Sport Boys34-1236
14. Juan Pablo II34-1533
15. Comerciantes Unidos33-1833
16. UTC34-2632
17. Ayacucho FC33-2229
18. Alianza Universidad34-3025
19. Binacional*18-1318

*Fue excluido de la Liga 1 y se anularon todos sus resultados en el Torneo Clausura.

¿Cómo se define el descenso en la Liga 1? Los clubes involucrados y el partido suspendido de Ayacucho FC que puede cambiarlo todo

¿Cómo jugarán Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal los playoffs para ser Perú 2 y clasificar a Copa Libertadores?

Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

César Vallejo vs CD Moquegua EN VIVO HOY por los playoff de ascenso de Liga 2 Perú: minuto a minuto

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

¿Cómo se define el descenso en la Liga 1? Los clubes involucrados y el partido suspendido de Ayacucho FC que puede cambiarlo todo

César Vallejo va por el último cupo a la Liga 1 2026: igualó 2-2 ante Unión Comercio y jugará el repechaje

Descenso en la Liga 1 2025: resultados y últimos partidos de los clubes que luchan por la permanencia

Jean Ferrari le responde a los que creen que maneja el fútbol peruano: "Me divierto con los memes, sigan"

