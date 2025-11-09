Ayacucho FC subió a primera división en el 2025 debido a un mandato judicial. Foto: composición LR/Liga 1/Ayacucho FC

La penúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 nos dejó un polémico episodio en plena lucha por mantener la categoría: el árbitro Diego Haro decidió suspender el partido entre Ayacucho FC y Comerciantes Unidos en los minutos finales debido a las agresiones de los hinchas en el estadio Ciudad de Cumaná.

Si bien al momento de interrumpir el compromiso el marcador estaba 1-0 a favor de los 'Zorros', se espera que la organización del certamen decida si ratifica el resultado o, por el contrario, se aplique una sanción que implique la perdida de los puntos.

¿Qué pasará con el Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos?

De acuerdo a Marcelo Bee Sellares, experto en derecho deportivo, el juez Diego Haro intentó reanudar el partido sin público; sin embargo, el equipo de Cutervo se negó argumentando que el reglamento no contemplaba esta opción.

En ese sentido, el abogado indicó que, según la normativa FIFA y el reglamento de la FPF, existen 2 escenarios posibles para definir el resultado final.

Si se confirma que la suspensión se debió a la conducta del público local: Ayacucho FC podría perder 0-2 ( Reglamento Disciplinario FPF).

Si se determina que Comerciantes Unidos incumplió la orden arbitral → pierde 0-3 por incomparecencia ( Reglamento de la Liga 1).

"Ambos clubes presentarían reclamos formales para que se les otorgue la victoria. La decisión final dependerá del informe del árbitro y de la Comisión Disciplinaria de la FPF", explicó a través de sus redes sociales.

Ayacucho podría decirle adiós a la Liga 1

En caso se declare como perdedor a Ayacucho FC, los dirigidos por Sergio Castellanos llegarán a la última jornada del Torneo Clausura en zona de descenso y no dependerán de ellos mismos para salvarse, pues UTC (único equipo al que podrían alcanzar) tendría que perder su respectivo cotejo por una diferencia considerable.

En ese mismo escenario, Juan Pablo II y Comerciantes Unidos se salvarían automáticamente y sin importar el resultado que obtengan en el cierre de la Liga 1.

Tabla de posiciones de la Liga 1

Así marcha actualmente la tabla acumulada de la Liga 1 sin contar la victoria de Ayacucho sobre Comerciantes, resultado que debe ser definido por la organización.

Equipos PJ DG Puntos 1. Universitario 34 44 79 2. Cusco FC 34 27 67 3. Alianza Lima 34 20 65 4. Sporting Cristal 34 22 60 5. Melgar 35 15 56 6. Alianza Atlético 34 12 54 7. Deportivo Garcilaso 35 8 52 8. Sport Huancayo 34 3 48 9. Cienicano 34 7 47 10. Los Chankas 33 -9 47 11. ADT 33 -8 45 12. Atlético Grau 34 -5 38 13. Sport Boys 34 -12 36 14. Juan Pablo II 34 -15 33 15. Comerciantes Unidos 33 -18 33 16. UTC 34 -26 32 17. Ayacucho FC 33 -22 29 18. Alianza Universidad 34 -30 25 19. Binacional* 18 -13 18

*Fue excluido de la Liga 1 y se anularon todos sus resultados en el Torneo Clausura.