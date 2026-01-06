Falta casi un mes para dar inicio a la Liga 1 2026 y ya se vienen realizando cambios para lo que será el desarrollo del campeonato. Los clubes que disputarán la competición aprobaron el uso de 7 jugadores extranjeros en cancha. Esta decisión cambiaría el panorama de varias instituciones, ya que en un principio, se había optado por sólo 6.

Según lo informado por Kevin Pacheco en su red social, los clubes dieron luz verde para aumentar el cupo de extranjeros, sin importar si alguno de ellos tiene nacionalizados, como se había acordado en un principio. “Clubes aprobaron por mayoría aumentar el cupo de extranjeros a 7 en cancha. Sin restricciones”, informó el periodista.

Clubes aprueban el aumento de cupos de extranjeros en la Liga 1 2026

Con este cambio, los equipos tendrán la chance de poder contratar a un futbolista foráneo más. Clubes como Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, son algunos de los clubes que contaban con los 6 cupos completos, por lo que podrán hacer uso de la incorporación de un jugador más. Esta noticia podría ser buena, en caso las instituciones contraten futbolistas que puedan marcar la diferencia en el torneo local, para que sea un campeonato más competitivo.

El periodista Kevin Pacheco también mencionó que es cuestión de tiempo para que esta noticia se oficialice. "En las próximas horas se deberá hacer el anuncio oficial”, añadió a través de su cuenta de X.

¿Cuándo empieza la Liga 1 2026?

El inicio de la Liga 1 2026 no tiene una fecha exacta, pero debería estar empezando en la última semana de enero. Por el momento, tampoco se ha hecho oficial algún anuncio donde se indique cuándo será el sorteo del fixture, aunque lo más probable es que en las siguientes semanas se puedan dar mayor detalles por parte de la Federación Peruana de Fútbol.

Se sabe que algunos clubes mantienen problemas con el tema de los pagos a sus futbolistas y también, que por parte de la FPF, aún hay deudas pendientes por los derechos de televisión. Ese sería un motivo por el cual podría retrasarse de alguna forma, el inicio del campeonato. Se espera que este inconveniente pueda solucionarse para que se pueda disputar la Liga 1 2026 con todos los equipos.