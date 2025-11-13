HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Bolivia vs Corea del Sur EN VIVO: horario y canal del amistoso internacional con miras al repechaje del Mundial 2026

La selección altiplánica, que sueña con llegar al Mundial 2026, continúa sumando rodaje en la fecha FIFA de noviembre. Sigue la transmisión del Bolivia vs Corea del Sur desde Daejeon.

Bolivia se enfrentará a las selecciones de Corea del Sur y Japón en la fecha FIFA de noviembre. Foto: composición LR/Betsabeth De Los Santos
¿A qué hora juega Bolivia vs Corea del Sur en vivo? Ambos equipos se enfrentan este viernes 14 de noviembre por un amistoso internacional de fecha FIFA en el Daejeon World Cup Stadium. El duelo entre la Verde y el gigante asiático empezará desde las 7.00 a. m. en suelo altiplánico (6.00 a. m. en Perú) y la transmisión estará a cargo de la señal de Unitel. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

El equipo comandado por Óscar Villegas continúa con su preparación para afrontar el repechaje del Mundial 2026. Por su parte, los 'Tigres de Asia' ya aseguraron su boleto a la justa y esperan llegar de la mejor manera.

lr.pe

Horarios del Bolivia vs Corea del Sur

El partido Bolivia vs Rusia arrancará a las 5.00 a. m. en Bolivia (6.00 a. m. en Perú). Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

  • México: 5.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 6.00 a. m.
  • Bolivia, Venezuela: 7.00 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 a. m.
  • Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina: 8.00 a. m.
  • España: 1.00 p. m.

Canal de TV para el amistoso Bolivia vs Corea del Sur

La transmisión del Bolivia vs Corea del Sur en señal abierta estará a cargo de la señal de Unitel para todo el territorio boliviano; asimismo, los canales Tuves y Fútbol Canal son los cableoperadores autorizados por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Por otra parte, el suelo surcoreano se podrá seguir a través de Coupang Play.

Alineaciones Bolivia vs Corea del Sur

  • Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Marcelo Jesús Torrez, Diego Arroyo, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuéllar, Gabriel Villamil, Moisés Villarroel; Miguel Terceros, Enzo Monteiro, José Martínez.
  • Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Cho Yu-min, Lee Tae-seok; Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung, Lee Kang-in, Kwon Hyeok-kyu; Hwang Hee-chan y Cho Gue-sung.

¿Dónde mirar el Bolivia vs Corea del Sur por internet?

Si estás interesado en seguir el partido entre Bolivia vs Corea del Sur de forma online gratis a través de la plataforma streaming de Unitel.tv y FBF Play. Además, también puedes mantenerte al tanto de todas las incidencias con el minuto a minuto a través de la cobertura que realizará La República Deportes.

