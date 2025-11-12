HOYSuscripcion LR Focus

LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo
Cristiano Ronaldo deja en shock al poner fecha a su retiro del fútbol profesional: "Cuando uno llega a cierta edad, empieza a contar los meses"

Cristiano Ronaldo también mencionó que el próximo Mundial podría ser el último que dispute con Portugal, por lo que está disfrutando cada momento de su etapa como futbolista.

Cristiano Ronaldo habló sobre el próximo Mundial. Foto: AFP
Cristiano Ronaldo habló sobre el próximo Mundial. Foto: AFP

Cristiano Ronaldo sorprendió al hablar sobre su retiro del fútbol profesional. En una reciente entrevista durante el foro de turismo TOURISE de Arabia Saudí, el astro portugués se refirió al próximo Mundial, señalando que sería el último torneo de selecciones que disputará con Portugal.

No obstante, CR7 aclaró que cuando menciona su retiro, muchos interpretan que ocurrirá en seis meses o un año, pero aseguró que aún se siente bien físicamente y que solo bromea con el tema, dejando entrever que continuará algunos años más en el fútbol mundial.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre su retiro del futbol?

"Seguro, es cierto porque tendré 41 años, y creo que en esta gran competición, no sé. Como decía, estoy disfrutando de este momento", empezó diciendo, acerca del próximo Mundial.

Tras ser consultado por unas declaraciones recientes en las que afirmó que se retiraría "pronto", el jugador del Al Nassr bromeó con que "eso sucederá en diez años".

"Esto (en diez años) significa próximamente para mí. La gente cree que cuando hablo de retirarme pronto significa que será dentro de seis meses o un año. ¡Estoy bromeando!. Cuando uno llega a cierta edad, empieza a contar los meses rápidamente", fueron las palabras del astro portugués.

"En el fútbol, intento disfrutar de los goles. Como sabes, tengo 40 años e intento disfrutar del momento y seguir. Mi cuerpo está en buen estado, creo. En cuanto a mi desempeño en la selección nacional, marco goles y ayudo al equipo. Quiero ganar títulos. Esta es mi vida", sentenció Ronaldo.

¿Cuáles son los datos de Cristiano Ronaldo con Portugal?

Cristiano Ronaldo posee el récord mundial con 225 partidos y 143 goles defendiendo a Portugal. A lo largo de su carrera ha disputado seis Eurocopas y seis Mundiales, conquistando tres títulos: la Eurocopa 2016 y las ediciones 2019 y 2025 de la Nations League.

