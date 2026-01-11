Alianza Lima no pudo estrenarse con una victoria frente a Independiente por la Serie Río de la Plata 2026. El conjunto blanquiazul cayó por 2-1 en su debut en este torneo de verano. Sin embargo, tras el partido se sacaron diversas conclusiones sobre el rendimiento del equipo, algo que tiene claro su entrenador Pablo Guede, quien en conversación con el periodista José Valera dio su punto de vista sobre el desempeño de sus dirigidos.

En sus declaraciones, no dudó en restarle importancia al resultado, señalando que en este tipo de partidos no es un aspecto tan relevante. No obstante, destacó que la unión del equipo es lo más importante. Además, se animó a hablar sobre la posibilidad de alinear a Federico Girotti y Paolo Guerrero en un mismo once, reconociendo que podría darse, aunque dependerá del rival al que se enfrenten.

¿Qué dijo Pablo Guede sobre la derrota de Alianza Lima?

Guede señaló que en los partidos de preparación el resultado pasa a un segundo plano, por lo que se mostró tranquilo con lo que demostraron sus jugadores ante el conjunto de Avellaneda.

"En estos partidos el resultado poco me interesa y poco me molesta cuando veo reflejado lo que quería y hoy lo vi. Lo vi a Paolo sacando la pelota en nuestra área y eso para mí con todo lo que trabajamos estos días, con toda la carga y el objetivo que nos pusimos del partido, estar siempre juntos y defender, creo que es positivo", empezó diciendo.

El técnico argentino dejó abierta la opción de continuar apostando por la dupla ofensiva conformada por Paolo Guerrero y Federico Girotti, y aseguró sentirse conforme con las alternativas que tiene en el ataque. "Dependiendo el rival, dependiendo como estén, tengo variantes arriba que nos pueden ayudar en cualquier momento. Creo que pueden jugar los dos juntos, puede jugar uno, depende pero creo que estamos bien".

Alianza Lima ya piensa en el partido contra Inter Miami

Por último, destacó la importancia de ir corrigiendo errores con el transcurso de los partidos amistosos y señaló que espera que, ante Inter Miami de Lionel Messi, el sábado 24 de enero en Matute, se pueda ver al equipo que pretenden para el inicio de las competencias oficiales.

En el otro partido habrá un mix, entrenaré un poco lo ofensivo con recordatorios de lo defensivo y con Colo Colo todo será intentar trabajar las salidas y contra el Inter Miami tratar de hacer un buen mix para que se vea un poco el equipo que queremos. Tenemos muy pocos días para trabajar y por eso opté por hacerlo de esa manera".