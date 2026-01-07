Gianluca Lapadula reveló que 2 clubes de Brasil quisieron ficharlo tras su presente en Italia: "Fue una llamada"
El delantero ítalo-peruano contó que ha tenido la oportunidad de venir al fútbol sudamericano, pero por el momento prefiere quedarse en Europa por cuestiones familiares.
Gianluca Lapadula atraviesa un momento complicado en Italia. El delantero de la selección peruana no ha tenido continuidad en los últimos meses debido a las constantes lesiones en el Spezia. Su continuidad en el club aún es una incógnita, pero no le cierra las puertas a ningún equipo. Justamente, en una reciente entrevista, Lapadula reveló que hace algunos meses tuvo dos propuestas para llegar al fútbol sudamericana, concretamente a Brasil.
En específico, Atlético Mineiro y Gremio lo contactaron cuando estaba en Cagliari Calcio para preguntar sobre su situación y analizar su posible fichaje. Sin embargo, no llegaron a concretarse y terminó recalando en el Spezia para jugar la Serie B de Italia.
Gianluca Lapadula reveló que tuvo ofertas de dos clubes de Brasil
"Pasó. Creo que fue este año en el que me llamaron. Ahora no recuerdo. Puede ser Atlético Mineiro y sin duda el Gremio. Fue una llamada", contó Gianluca Lapadula durante en el programa 'Doble Punta'.
Asimismo, señaló que le gustaría llegar en algún momento de su carrera a un club de Sudamérica. "Es muy importante este momento para mí. Ahora estoy enfocado en el Spezia y mi futuro la verdad no lo veo tan largo. Pero la verdad que me encantaría, no tengo ningún problema", complementó.
¿En qué clubes ha jugado Gianluca Lapadula?
A continuación, repasa la carrera profesional de Gianluca Lapadula. El 'Bambino' solo salió una vez de Italia para jugar en Eslovenia.
- FC Pro Vercelli
- Parma Primavera
- Atlético Roma
- Ravenna
- San Marino Calcio
- Cesena FC
- Frosinone
- ND Gorica
- Teramo Calcio
- Delfino Pescara
- AC Milan
- Genoa
- US Lecce
- Benevento
- Cagliari Calcio
- Spezia