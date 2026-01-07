HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     
EN VIVO

Keiko Fujimori no llegaría a segunda vuelta | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Deportes

Gianluca Lapadula reveló que 2 clubes de Brasil quisieron ficharlo tras su presente en Italia: "Fue una llamada"

El delantero ítalo-peruano contó que ha tenido la oportunidad de venir al fútbol sudamericano, pero por el momento prefiere quedarse en Europa por cuestiones familiares.

Gianluca Lapadula nunca ha jugado en el fútbol sudamericano. Foto: composición LR/Doble Punta
Gianluca Lapadula nunca ha jugado en el fútbol sudamericano. Foto: composición LR/Doble Punta

Gianluca Lapadula atraviesa un momento complicado en Italia. El delantero de la selección peruana no ha tenido continuidad en los últimos meses debido a las constantes lesiones en el Spezia. Su continuidad en el club aún es una incógnita, pero no le cierra las puertas a ningún equipo. Justamente, en una reciente entrevista, Lapadula reveló que hace algunos meses tuvo dos propuestas para llegar al fútbol sudamericana, concretamente a Brasil.

En específico, Atlético Mineiro y Gremio lo contactaron cuando estaba en Cagliari Calcio para preguntar sobre su situación y analizar su posible fichaje. Sin embargo, no llegaron a concretarse y terminó recalando en el Spezia para jugar la Serie B de Italia.

PUEDES VER: Alianza Lima - Independiente: fecha, hora y canal de TV para ver el partido de los blanquiazules en la Serie Río de La Plata 2026

lr.pe

Gianluca Lapadula reveló que tuvo ofertas de dos clubes de Brasil

"Pasó. Creo que fue este año en el que me llamaron. Ahora no recuerdo. Puede ser Atlético Mineiro y sin duda el Gremio. Fue una llamada", contó Gianluca Lapadula durante en el programa 'Doble Punta'.

Asimismo, señaló que le gustaría llegar en algún momento de su carrera a un club de Sudamérica. "Es muy importante este momento para mí. Ahora estoy enfocado en el Spezia y mi futuro la verdad no lo veo tan largo. Pero la verdad que me encantaría, no tengo ningún problema", complementó.

PUEDES VER: Jorge Fossati recordó a la prensa colombiana la suspensión de Rodrigo Ureña en Universitario: 'Fue denunciado sin ninguna prueba'

lr.pe

¿En qué clubes ha jugado Gianluca Lapadula?

A continuación, repasa la carrera profesional de Gianluca Lapadula. El 'Bambino' solo salió una vez de Italia para jugar en Eslovenia.

  • FC Pro Vercelli
  • Parma Primavera
  • Atlético Roma
  • Ravenna
  • San Marino Calcio
  • Cesena FC
  • Frosinone
  • ND Gorica
  • Teramo Calcio
  • Delfino Pescara
  • AC Milan
  • Genoa
  • US Lecce
  • Benevento
  • Cagliari Calcio
  • Spezia
Notas relacionadas
Director Deportivo de Spezia respalda a Gianluca Lapadula pese a sus lesiones en la Serie B: "Es un jugador muy importante para nosotros"

Director Deportivo de Spezia respalda a Gianluca Lapadula pese a sus lesiones en la Serie B: "Es un jugador muy importante para nosotros"

LEER MÁS
Futbolista Gianluca Lapadula enternece las redes con emotiva sorpresa que hizo llorar a sus hijas: "Un papá que ama su familia"

Futbolista Gianluca Lapadula enternece las redes con emotiva sorpresa que hizo llorar a sus hijas: "Un papá que ama su familia"

LEER MÁS
Gianluca Lapadula reveló lo que hizo con su primer sueldo como futbolista: “Pagué las deudas de mis padres”

Gianluca Lapadula reveló lo que hizo con su primer sueldo como futbolista: “Pagué las deudas de mis padres”

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora juega Barcelona vs Athletic Club por la Supercopa de España? Árbitros confirmados para el partido de hoy

¿A qué hora juega Barcelona vs Athletic Club por la Supercopa de España? Árbitros confirmados para el partido de hoy

LEER MÁS
Jorge Fossati recordó a la prensa colombiana la suspensión de Rodrigo Ureña en Universitario: "Fue denunciado sin ninguna prueba"

Jorge Fossati recordó a la prensa colombiana la suspensión de Rodrigo Ureña en Universitario: "Fue denunciado sin ninguna prueba"

LEER MÁS
Alianza Lima - Independiente: fecha, hora y canal de TV para ver el partido de los blanquiazules en la Serie Río de La Plata 2026

Alianza Lima - Independiente: fecha, hora y canal de TV para ver el partido de los blanquiazules en la Serie Río de La Plata 2026

LEER MÁS
Luis Advíncula le pone fin a su ciclo en Boca Juniors: el 'Rayo' tiene un acuerdo para reforzar a Alianza Lima

Luis Advíncula le pone fin a su ciclo en Boca Juniors: el 'Rayo' tiene un acuerdo para reforzar a Alianza Lima

LEER MÁS
Nolberto Solano sobre aumento de cupos para extranjeros en la Liga 1: "No hay oportunidad para el talento peruano"

Nolberto Solano sobre aumento de cupos para extranjeros en la Liga 1: "No hay oportunidad para el talento peruano"

LEER MÁS
Pedro García confía en que Sekou Gassama la romperá en la Liga 1 y lo comparó con jugador de Alianza Lima: "Va a hacer la diferencia"

Pedro García confía en que Sekou Gassama la romperá en la Liga 1 y lo comparó con jugador de Alianza Lima: "Va a hacer la diferencia"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Maria Teresa Cabrera juró como presidenta de la JNJ: "No daremos lugar a ninguna cacería de brujas"

Perú vs España EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Kings World Cup Nations 2026

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Deportes

Perú vs España EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Kings World Cup Nations 2026

IRTP lanza ‘Canal D’, su nueva señal deportiva: Alberto Beingolea liderará y debutaría con la Noche Crema de Universitario

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y renovaciones del fútbol peruano para el inicio de temporada

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Maria Teresa Cabrera juró como presidenta de la JNJ: "No daremos lugar a ninguna cacería de brujas"

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Comisión de Ética verá denuncia contra congresista Kira Alcarraz por agresión a fiscalizador del SAT

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025