Gianluca Lapadula atraviesa un momento complicado en Italia. El delantero de la selección peruana no ha tenido continuidad en los últimos meses debido a las constantes lesiones en el Spezia. Su continuidad en el club aún es una incógnita, pero no le cierra las puertas a ningún equipo. Justamente, en una reciente entrevista, Lapadula reveló que hace algunos meses tuvo dos propuestas para llegar al fútbol sudamericana, concretamente a Brasil.

En específico, Atlético Mineiro y Gremio lo contactaron cuando estaba en Cagliari Calcio para preguntar sobre su situación y analizar su posible fichaje. Sin embargo, no llegaron a concretarse y terminó recalando en el Spezia para jugar la Serie B de Italia.

Gianluca Lapadula reveló que tuvo ofertas de dos clubes de Brasil

"Pasó. Creo que fue este año en el que me llamaron. Ahora no recuerdo. Puede ser Atlético Mineiro y sin duda el Gremio. Fue una llamada", contó Gianluca Lapadula durante en el programa 'Doble Punta'.

Asimismo, señaló que le gustaría llegar en algún momento de su carrera a un club de Sudamérica. "Es muy importante este momento para mí. Ahora estoy enfocado en el Spezia y mi futuro la verdad no lo veo tan largo. Pero la verdad que me encantaría, no tengo ningún problema", complementó.

¿En qué clubes ha jugado Gianluca Lapadula?

A continuación, repasa la carrera profesional de Gianluca Lapadula. El 'Bambino' solo salió una vez de Italia para jugar en Eslovenia.