En una reciente conversación con los medios desde Videna, previa al duelo contra Rusia, Pedro Gallese habló sobre su futuro tras dejar Orlando City. Actualmente, el portero viene evaluando su situación y reconoció que está analizando cada posibilidad, señalando que se tomará su tiempo para tomar una decisión acertada.

No obstante, también fue consultado sobre los rumores que lo vinculan con Universitario de Deportes, ya que en los últimos días esta noticia ha tomado fuerza, especialmente porque desde el club merengue aún no se ha confirmado la renovación de Sebastián Britos. En este contexto, Gallese resaltó que su prioridad es continuar en el extranjero, aunque no le cierra las puertas a ningún equipo. En otro momento, ‘El Pulpo’ se refirió a las nuevas caras en la Bicolor, destacando que hay muchos jóvenes con ganas de aportar su granito de arena.

¿Pedro Gallese llegará a Universitario de Deportes?

"Todavía voy a tomarme mi tiempo para seguir la mejor opción, hay algunas opciones, pero todavía no se concreta nada. Voy a tomarme mi tiempo y ojalá tomar la mejor decisión. Me gustaría tener una opción concreta, hay rumores, pero todavía se está hablando. Como te digo, voy a tomarme mi tiempo para tomar mi mejor decisión. Me gustaría saber dónde voy a estar, yo también ando esperando. No estoy ansioso, voy a enfocarme ahora en la selección y luego decidir", fueron las primeras palabras de Gallese.

"Sobre la 'U' más que todo lo hablan ustedes. Yo declaré que no le cierro las puertas a nadie. Mi prioridad está en el extranjero, pero no le cierro las puertas a nadie. Si no hay una decisión en el extranjero, obviamente sí me gustaría volver al Perú, pero vamos a ver. Todo a su tiempo", respondió el portero ante la pregunta sobre si podría llegar al conjunto crema.

Pedro Gallese habla sobre los nuevos rostros en la selección peruana

"Uno siempre extraña la selección, quiere estar aquí y estoy feliz de estar acá. Hay muchas caras nuevas, jóvenes, pero se les nota que quieren estar aquí, dar su granito de arena y consolidarse en la selección. Creo que los chicos y compañeros nuevos deben saber lo que es jugar en selección y tener el roce", fueron las palabras de Gallese.

"Rusia es un equipo bastante táctico, físico, es típico equipo europeo, que siempre va a ser duro entrarle y desde arriba presionan bastante. A Chile los he visto muy bien, es un equipo concreto, que en líneas es bastante junto. Al final se perdió por un detallito, pero hubo una buena señal para la selección", complementó el guardameta.