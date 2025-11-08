HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú
Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     Gobierno invitó a embajador de Cuba a retirarse del Perú     
Deportes

Pedro Gallese aclara rumores que lo vinculan con Universitario y señala: “No le cierro las puertas a nadie”

Pedro Gallese habló sobre su futuro tras dejar Orlando City, señalando que se tomará su tiempo para evaluar las opciones disponibles, aunque manifestó su deseo de continuar su carrera en el extranjero.

Pedro Gallese se encuentra definiendo aún su destino tras dejar el Orlando City. Foto: composición LR/GolPerú
Pedro Gallese se encuentra definiendo aún su destino tras dejar el Orlando City. Foto: composición LR/GolPerú

En una reciente conversación con los medios desde Videna, previa al duelo contra Rusia, Pedro Gallese habló sobre su futuro tras dejar Orlando City. Actualmente, el portero viene evaluando su situación y reconoció que está analizando cada posibilidad, señalando que se tomará su tiempo para tomar una decisión acertada.

No obstante, también fue consultado sobre los rumores que lo vinculan con Universitario de Deportes, ya que en los últimos días esta noticia ha tomado fuerza, especialmente porque desde el club merengue aún no se ha confirmado la renovación de Sebastián Britos. En este contexto, Gallese resaltó que su prioridad es continuar en el extranjero, aunque no le cierra las puertas a ningún equipo. En otro momento, ‘El Pulpo’ se refirió a las nuevas caras en la Bicolor, destacando que hay muchos jóvenes con ganas de aportar su granito de arena.

PUEDES VER: Universitario apagó las luces del Monumental para dar la vuelta olímpica como campeón de la Liga 1 2025

lr.pe

¿Pedro Gallese llegará a Universitario de Deportes?

"Todavía voy a tomarme mi tiempo para seguir la mejor opción, hay algunas opciones, pero todavía no se concreta nada. Voy a tomarme mi tiempo y ojalá tomar la mejor decisión. Me gustaría tener una opción concreta, hay rumores, pero todavía se está hablando. Como te digo, voy a tomarme mi tiempo para tomar mi mejor decisión. Me gustaría saber dónde voy a estar, yo también ando esperando. No estoy ansioso, voy a enfocarme ahora en la selección y luego decidir", fueron las primeras palabras de Gallese.

"Sobre la 'U' más que todo lo hablan ustedes. Yo declaré que no le cierro las puertas a nadie. Mi prioridad está en el extranjero, pero no le cierro las puertas a nadie. Si no hay una decisión en el extranjero, obviamente sí me gustaría volver al Perú, pero vamos a ver. Todo a su tiempo", respondió el portero ante la pregunta sobre si podría llegar al conjunto crema.

PUEDES VER: José Carvallo alerta a Universitario sobre la necesidad de fichar a otro delantero: "¿Qué pasa si a Valera le pasa algo?"

lr.pe

Pedro Gallese habla sobre los nuevos rostros en la selección peruana

"Uno siempre extraña la selección, quiere estar aquí y estoy feliz de estar acá. Hay muchas caras nuevas, jóvenes, pero se les nota que quieren estar aquí, dar su granito de arena y consolidarse en la selección. Creo que los chicos y compañeros nuevos deben saber lo que es jugar en selección y tener el roce", fueron las palabras de Gallese.

"Rusia es un equipo bastante táctico, físico, es típico equipo europeo, que siempre va a ser duro entrarle y desde arriba presionan bastante. A Chile los he visto muy bien, es un equipo concreto, que en líneas es bastante junto. Al final se perdió por un detallito, pero hubo una buena señal para la selección", complementó el guardameta.

Notas relacionadas
Revelan que Oliver Sonne no fue convocado en Perú por prevención tras conflicto bélico entre Rusia y Dinamarca: "Pidió no estar"

Revelan que Oliver Sonne no fue convocado en Perú por prevención tras conflicto bélico entre Rusia y Dinamarca: "Pidió no estar"

LEER MÁS
Lista de convocados de la selección peruana: estos son los 28 jugadores elegidos por Manuel Barreto

Lista de convocados de la selección peruana: estos son los 28 jugadores elegidos por Manuel Barreto

LEER MÁS
Barcelona descarta amistoso contra Perú en diciembre: club azulgrana habría preferido a Marruecos

Barcelona descarta amistoso contra Perú en diciembre: club azulgrana habría preferido a Marruecos

LEER MÁS
Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

Piero Quispe se sinceró sobre su salida de Pumas y contó qué le dijeron en la directiva: "Me obligaron a salir"

LEER MÁS
Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

Carlos Ascues y Alexi Gómez fueron captados en 'pichanga' de streamer Neutro tras ser separados de Alianza Universidad

LEER MÁS
Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

Paolo Guerrero se pronuncia sobre irrupción de hinchas de Alianza Lima durante entrenamiento: "Hemos conversado. Es entendible"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

Fiscalía investiga a Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y campeón del mundo, por estafa agravada en Perú

LEER MÁS
Franco Velazco sobre alinearse con la FPF para transmitir partidos de Universitario en 2026: "Tal vez prescindimos de ese ingreso y se acabó"

Franco Velazco sobre alinearse con la FPF para transmitir partidos de Universitario en 2026: "Tal vez prescindimos de ese ingreso y se acabó"

LEER MÁS
¿Cómo jugarán Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal los playoffs para ser Perú 2 y clasificar a Copa Libertadores?

¿Cómo jugarán Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal los playoffs para ser Perú 2 y clasificar a Copa Libertadores?

LEER MÁS
Revelan que Oliver Sonne no fue convocado en Perú por prevención tras conflicto bélico entre Rusia y Dinamarca: "Pidió no estar"

Revelan que Oliver Sonne no fue convocado en Perú por prevención tras conflicto bélico entre Rusia y Dinamarca: "Pidió no estar"

LEER MÁS
Reimond Manco y su determinante postura sobre actitud de Hernán Barcos en Alianza Lima: “No me queda claro si es un gran líder”

Reimond Manco y su determinante postura sobre actitud de Hernán Barcos en Alianza Lima: “No me queda claro si es un gran líder”

LEER MÁS
Perú vs Rusia por amistoso fecha FIFA: hora y canal confirmado del partido en San Petersburgo

Perú vs Rusia por amistoso fecha FIFA: hora y canal confirmado del partido en San Petersburgo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Deportes

Selección peruana: los 28 convocados por Manuel Barreto para afrontar la gira por Rusia

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

Flamengo entrenará en Matute y Palmeiras en la Videna como preparación para la final de la Copa Libertadores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025