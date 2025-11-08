Como en el 2023, Universitario dio la vuelta olímpica tras su empate contra Garcilaso. Foto: GolPerú

Universitario de Deportes celebró el tricampeonato conseguido en Tarma junto a su hinchada tras empatar 0-0 con Deportivo Garcilaso por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1. A pesar del resultado, el estadio Monumental fue escenario de una gran fiesta con fuegos artificiales, cánticos y un ambiente lleno de alegría.

Lo que más llamó la atención fue que, durante la vuelta olímpica, el club apagó las luces del estadio, gesto que hizo recordar a los hinchas la histórica noche del 2023 en Matute, cuando Universitario venció 2-0 a Alianza Lima y las luces también se apagaron al finalizar el partido.

Universitario apaga las luces del Monumental para dar vuelta olímpica

Como parte de las celebraciones, el club decidió apagar tal como ocurrió el 8 de noviembre de 2023, cuando Universitario consiguió su estrella número 27 frente a Alianza Lima, el equipo de Jorge Fossati volvió a dar la vuelta olímpica. Aquella noche, la celebración se dio a oscuras luego de que las luces del estadio de Matute se apagaran justo al finalizar el encuentro.

De esta manera, el recuerdo de aquella final ante el clásico rival volvió a revivir. Un hecho que trascendió a nivel internacional y generó diversas opiniones y críticas, luego de que Alianza Lima, tras caer ante los cremas, intentara frustrar su festejo en casa.

¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Clausura?

Con el título de la temporada 2025 ya asegurado y tras el empate sin goles frente a Deportivo Garcilaso, Universitario de Deportes afrontará su último compromiso del Torneo Clausura visitando a Los Chankas en Andahuaylas.