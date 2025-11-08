HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Fútbol Peruano

Jorge Fossati y su postura ante los rumores sobre su posible salida de Universitario: “Yo nunca dije me voy”

Jorge Fossati ha sido una pieza fundamental en Universitario para alcanzar el tricampeonato, logrando dos títulos en el 2023 y 2025. Sin embargo, su futuro aún se mantiene incierto.

Jorge Fossati habló acerca de su futuro en Universitario. Foto: GolPerú
Jorge Fossati habló acerca de su futuro en Universitario. Foto: GolPerú

Universitario de Deportes pudo celebrar el tricampeonato conseguido en Tarma junto a su hinchada, tras el empate frente a Deportivo Garcilas por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1, disputado en el estadio Monumental. No obstante, lo que más llamó la atención fueron las declaraciones de Jorge Fossati, entrenador del equipo, quien ha dejado a los hinchas con más preguntas que respuestas sobre su futuro.

A pesar de haber conseguido dos títulos con el club, su continuidad para la próxima temporada sigue en duda. En una reciente entrevista para GOLPERÚ, Fossati expresó su agradecimiento hacia el plantel, pero también dejó claro que aún no ha tomado una decisión definitiva. Sin embargo, reconoció que nunca dijo que se iba, aunque admitió que debe reunirse con las autoridades del club.

PUEDES VER: Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

lr.pe

¿Se va Jorge Fossati de Universitario de Deportes?

"Me parece que entre todos tenemos que analizar, entre todos los que tenemos distintas responsabilidades en el club. Yo nunca dije “me voy”, dije que era el momento de analizar y ver por qué camino seguir y si estamos de acuerdo. Que es lo que yo vi que pasó, también lo vieron las autoridades", fueron las palabras del 'Nono' al ser consultado sobre su continuidad en el club.

 "No soy de andar con especulaciones, no soy de los que hablan después que ganan. Desde que se fue el administrador dije que no podemos desenfocarnos porque estamos en plena competencia, y llegado el momento nos tendremos que sentar a conversar, pero como siempre está el que busca tergiversar, cuando todo ha sido maravilloso aquí", complementó Fossati.

PUEDES VER: Reimond Manco y su determinante postura sobre actitud de Hernán Barcos en Alianza Lima: “No me queda claro si es un gran líder”

lr.pe

Legado de Jorge Fossati en Universitario

Cabe resaltar que el técnico uruguayo ya forma parte de la historia de Universitario tras conseguir dos títulos como entrenador (2023 y 2025) y ser uno de los principales impulsores del tricampeonato gracias a su propuesta de juego, que se mantiene vigente hasta hoy. Además, se ha caracterizado por ser firme en sus decisiones, realizando cambios en el once titular con total convicción pese a las críticas. Asimismo, ha sabido brindar confianza a sus futbolistas, factores que han sido clave para que Universitario de Deportes alcance el tan esperado tricampeonato nacional.

Notas relacionadas
Rodrigo Ureña deja en el aire su continuidad en Universitario pese a tener contrato: "Todavía no sé"

Rodrigo Ureña deja en el aire su continuidad en Universitario pese a tener contrato: "Todavía no sé"

LEER MÁS
Universitario levantó el trofeo de campeón de la Liga 1 2025: cremas vivieron emocionante ceremonia de premiación

Universitario levantó el trofeo de campeón de la Liga 1 2025: cremas vivieron emocionante ceremonia de premiación

LEER MÁS
Universitario celebró a lo grande su tricampeonato con un 0-0 ante Deportivo Garcilaso en un estadio Monumental abarrotado

Universitario celebró a lo grande su tricampeonato con un 0-0 ante Deportivo Garcilaso en un estadio Monumental abarrotado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

Posibles fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones del tricampeón peruano para Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Universitario levantó el trofeo de campeón de la Liga 1 2025: cremas vivieron emocionante ceremonia de premiación

Universitario levantó el trofeo de campeón de la Liga 1 2025: cremas vivieron emocionante ceremonia de premiación

LEER MÁS
Rodrigo Ureña estaría analizando ofertas del extranjero ante postura de Universitario sobre su contrato

Rodrigo Ureña estaría analizando ofertas del extranjero ante postura de Universitario sobre su contrato

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

LEER MÁS
Gustavo Zevallos aclara que Alianza Lima no le "quitó" a Pedro Aquino a Sporting Cristal: "Nunca mostramos interés"

Gustavo Zevallos aclara que Alianza Lima no le "quitó" a Pedro Aquino a Sporting Cristal: "Nunca mostramos interés"

LEER MÁS
Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano: la 'U' logra histórico título tras ganar el Torneo Clausura

Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano: la 'U' logra histórico título tras ganar el Torneo Clausura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Fútbol Peruano

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1: partidos, horarios y canales confirmados

¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a 2 fechas para el final de la Liga 1?

Carlos Zambrano contundente sobre Paolo Guerrero tras gran presente en Alianza Lima: "El Perú debería estar agradecido con él"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025