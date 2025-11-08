Universitario de Deportes pudo celebrar el tricampeonato conseguido en Tarma junto a su hinchada, tras el empate frente a Deportivo Garcilas por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1, disputado en el estadio Monumental. No obstante, lo que más llamó la atención fueron las declaraciones de Jorge Fossati, entrenador del equipo, quien ha dejado a los hinchas con más preguntas que respuestas sobre su futuro.

A pesar de haber conseguido dos títulos con el club, su continuidad para la próxima temporada sigue en duda. En una reciente entrevista para GOLPERÚ, Fossati expresó su agradecimiento hacia el plantel, pero también dejó claro que aún no ha tomado una decisión definitiva. Sin embargo, reconoció que nunca dijo que se iba, aunque admitió que debe reunirse con las autoridades del club.

¿Se va Jorge Fossati de Universitario de Deportes?

"Me parece que entre todos tenemos que analizar, entre todos los que tenemos distintas responsabilidades en el club. Yo nunca dije “me voy”, dije que era el momento de analizar y ver por qué camino seguir y si estamos de acuerdo. Que es lo que yo vi que pasó, también lo vieron las autoridades", fueron las palabras del 'Nono' al ser consultado sobre su continuidad en el club.

"No soy de andar con especulaciones, no soy de los que hablan después que ganan. Desde que se fue el administrador dije que no podemos desenfocarnos porque estamos en plena competencia, y llegado el momento nos tendremos que sentar a conversar, pero como siempre está el que busca tergiversar, cuando todo ha sido maravilloso aquí", complementó Fossati.

Legado de Jorge Fossati en Universitario

Cabe resaltar que el técnico uruguayo ya forma parte de la historia de Universitario tras conseguir dos títulos como entrenador (2023 y 2025) y ser uno de los principales impulsores del tricampeonato gracias a su propuesta de juego, que se mantiene vigente hasta hoy. Además, se ha caracterizado por ser firme en sus decisiones, realizando cambios en el once titular con total convicción pese a las críticas. Asimismo, ha sabido brindar confianza a sus futbolistas, factores que han sido clave para que Universitario de Deportes alcance el tan esperado tricampeonato nacional.